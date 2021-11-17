Современный новогодний стол – это главное застолье года. Меню на Новый год 2022 составляют чуть ли не за месяц до праздника, долго обсуждают, проверяют рецепты и кропотливо делают заготовки на Новый год.
Но, хотя сам стол ломится от всяких яств и вкусняшек, дождаться полуночи, чтобы всё-всё на столе перепробовать, удается далеко не всем. А после боя курантов объедаться не рекомендуют уже врачи. Вот и выходит, что основную массу праздничных блюд мы доедаем уже утром 1 января. Или даже под вечер первого дня года. Так что рациональнее и правильнее будет приготовить на Новый год 2022 хотя бы три блюда, которые вкуснее на следующий день.
А что нельзя ставить на стол в год Тигра и как приготовить вкусные новогодние салаты – читайте в нашем материале Бомбические салаты на Новый год 2022 за 10 минут: как поразить гостей и чем задобрить Тигра.
- Новогодний стол - когда подавать блюда
- Необыкновенные блюда на Новый год, которые вкуснее на следующий день
- Горячее на Новый год 2022 - лазанья для ленивых: очень просто и вкусно
- Ресторанные блюда на Новый год 2022 - мясной рулет вкуснее, чем в ресторане
- Современный новогодний стол – пицца-палочки просто бомбические!
Новогодний стол - когда подавать блюда
Диетологи однозначно советуют не переедать на Новый год глубокой ночью – а спокойно поужинать часиков в 18:00-20:00 (то есть в обычное, непраздничное время). Тем более что к этому времени отметят Новый год 2022 уже многие дальневосточные страны – можно мысленно присоединиться к ним.
Читайте такжеМясные зразы с сочной начинкой: как правильно солить фарш и почему нужна мукаА уже под бой курантов можно подать на стол новогодние закуски. И при этом пить побольше воды – для улучшения пищеварения и профилактики похмелья.
Как вариант – можно компенсировать себе новогоднюю "диету", устроив сытное новогоднее застолье утром или в обед 1 января, когда новый год окончательно вступит в свои права. При этом на первоянварский стол не лишним будет подать куриный бульон (или любой легкий суп на таком бульоне, например, с лапшой): он отлично помогает от похмелья.
Необыкновенные блюда на Новый год, которые вкуснее на следующий день
Многим блюдам нужно настояться, чтобы полностью раскрылись все оттенки вкуса. В основном, это категория блюд, в состав которых входит мясо. И в этом плане нам повезло: 2022, по китайскому календарю, год животного мясоедного – Черного Водяного Тигра. Так что как раз на мясные блюда и надо делать упор, когда составляешь новогоднее меню 2022.
Итак, топ-10 блюд, которые вкуснее на следующий день:
- борщ;
- гороховый суп;
- мясной рулет;
- пицца;
- жареная курица;
- рыба под маринадом;
- лазанья;
- бефстроганов;
- тушеная говядина;
- салаты с майонезом.
Есть и десерты, которые отлично можно приготовить на Новый год 2022 – а съесть спокойно и на следующий день. Например, любой фруктовый пирог будет вкуснее после того, как пропитается фруктовыми соками. Очень хорошо хранятся в холодильнике и блинчики.
А теперь предлагаем вам рецепты новогодних блюд, которые со временем становятся только вкуснее.
Горячее на Новый год 2022 - лазанья для ленивых: очень просто и вкусно
Чтобы слои лазаньи не распадались, а мясная начинка хорошо пропитала тесто – есть ее рекомендуется не сразу после приготовления, а дав ей настояться хотя бы несколько часиков.
Вам понадобится:
- фарш куриный – полкило;
- пара луковиц (всё зависит от их размера);
- свежие грибы – тоже полкило (лучше всего брать шампиньоны), в качестве замены или дополнения тут могут выступить помидоры;
- тонкий лаваш;
- стакан молока;
- нежирный сыр;
- мука – 1 столовая ложка.
Как готовить:
- Обжарить грибы с лучком и мясным фаршем – посолить.
- Для соуса: развести муку в молоке, добавить соль и довести до кипения. Снять с огня и дать загустеть.
- В форме для запекания выложить слоями: лаваш – затем фарш, лаваш – потом грибы – снова лаваш и дальше по этой схеме. Сверху заливаем соусом и посыпаем сыром.
- Отправляем в духовку до образования румяной корочки: обычно это занимает 30-40 минут.
Ресторанные блюда на Новый год 2022 - мясной рулет вкуснее, чем в ресторане
Это блюдо – настоящая находка для любителей бутербродов с чем-то колбасным. Он не разваливается при нарезке, а вкус у него такой – что пальчики оближешь!
Вам понадобится:
- филе куриной грудки – 350 г;
- желатин – 30 г;
- специи по своему вкусу (в идеале это соль, сухой чеснок, паприка, острая паприка, сушеная петрушка, специи для курицы) – каждой специи примерно по 1/2 ч. л.
Как готовить:
- Филе нарезать на небольшие кусочки, смешать со специями и выложить на пищевую пленку. Сверху посыпать желатином.
- Аккуратно заворачиваем всё в рулет. "Колбаску", что получилась, заворачиваем еще и в фольгу.
- Духовку заранее разогреть до 200 градусов. На противень налить воды и выложить рулет (вода должна доставать примерно до середины рулета).
- Готовим рулет примерно час. Затем остужаем блюдо примерно два-три часа. Остывший рулет лучше нарезается.
- Можно сделать бутерброды с рулетом или подавать как самостоятельное блюдо.
Современный новогодний стол – пицца-палочки просто бомбические!
Это скорее праздничные закуски 2022, а не основное блюдо. Но они сытные (198 ккал на 100 г), оригинальные – и вы даже не представляете, как же это вкусно.
Вам понадобится:
Для теста:
- творог брикетный – 180 г;
- мука (можно смешать рисовую и пшеничную в равных пропорциях) – 4-5 ст. л.;
- одно яйцо;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
- соль.
Для начинки:
- сметана (как альтернатива – томатная паста);
- ветчина;
- сыр;
- солёные огурчики.
Как готовить:
- Хорошенько замешать творог с яйцом, постепенно добавляя муку и разрыхлитель. Тесто должно выйти эластичным.
- Разделить тесто на две части и тоненько раскатать.
- Смазать основу сметаной или томатной пастой, сверху добавить начинку. Свернуть всё трубочками, нарезать порционно (или можно ломать уже готовую).
- Для придания особой пикантности можно смазать трубочки желтком и посыпать кунжутом.
- Приготовление в духовке занимает около 25-30 минут при температуре внутри 180 градусов.
- Наслаждаемся незабываемым вкусом!
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