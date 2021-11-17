Три блюда на Новый год 2022, которые вкуснее на следующий день / depositphotos.com

Современный новогодний стол – это главное застолье года. Меню на Новый год 2022 составляют чуть ли не за месяц до праздника, долго обсуждают, проверяют рецепты и кропотливо делают заготовки на Новый год.

Но, хотя сам стол ломится от всяких яств и вкусняшек, дождаться полуночи, чтобы всё-всё на столе перепробовать, удается далеко не всем. А после боя курантов объедаться не рекомендуют уже врачи. Вот и выходит, что основную массу праздничных блюд мы доедаем уже утром 1 января. Или даже под вечер первого дня года. Так что рациональнее и правильнее будет приготовить на Новый год 2022 хотя бы три блюда, которые вкуснее на следующий день.

А что нельзя ставить на стол в год Тигра и как приготовить вкусные новогодние салаты – читайте в нашем материале Бомбические салаты на Новый год 2022 за 10 минут: как поразить гостей и чем задобрить Тигра.

Новогодний стол - когда подавать блюда

Диетологи однозначно советуют не переедать на Новый год глубокой ночью – а спокойно поужинать часиков в 18:00-20:00 (то есть в обычное, непраздничное время). Тем более что к этому времени отметят Новый год 2022 уже многие дальневосточные страны – можно мысленно присоединиться к ним.

Читайте такжеМясные зразы с сочной начинкой: как правильно солить фарш и почему нужна мукаА уже под бой курантов можно подать на стол новогодние закуски. И при этом пить побольше воды – для улучшения пищеварения и профилактики похмелья.

Как вариант – можно компенсировать себе новогоднюю "диету", устроив сытное новогоднее застолье утром или в обед 1 января, когда новый год окончательно вступит в свои права. При этом на первоянварский стол не лишним будет подать куриный бульон (или любой легкий суп на таком бульоне, например, с лапшой): он отлично помогает от похмелья.

Необыкновенные блюда на Новый год, которые вкуснее на следующий день

Многим блюдам нужно настояться, чтобы полностью раскрылись все оттенки вкуса. В основном, это категория блюд, в состав которых входит мясо. И в этом плане нам повезло: 2022, по китайскому календарю, год животного мясоедного – Черного Водяного Тигра. Так что как раз на мясные блюда и надо делать упор, когда составляешь новогоднее меню 2022.

Итак, топ-10 блюд, которые вкуснее на следующий день:

  • борщ;
  • гороховый суп;
  • мясной рулет;
  • пицца;
  • жареная курица;
  • рыба под маринадом;
  • лазанья;
  • бефстроганов;
  • тушеная говядина;
  • салаты с майонезом.

Есть и десерты, которые отлично можно приготовить на Новый год 2022 – а съесть спокойно и на следующий день. Например, любой фруктовый пирог будет вкуснее после того, как пропитается фруктовыми соками. Очень хорошо хранятся в холодильнике и блинчики.

А теперь предлагаем вам рецепты новогодних блюд, которые со временем становятся только вкуснее.

Горячее на Новый год 2022 - лазанья для ленивых: очень просто и вкусно

Чтобы слои лазаньи не распадались, а мясная начинка хорошо пропитала тесто – есть ее рекомендуется не сразу после приготовления, а дав ей настояться хотя бы несколько часиков.

Вам понадобится:

  • фарш куриный – полкило;
  • пара луковиц (всё зависит от их размера);
  • свежие грибы – тоже полкило (лучше всего брать шампиньоны), в качестве замены или дополнения тут могут выступить помидоры;
  • тонкий лаваш;
  • стакан молока;
  • нежирный сыр;
  • мука – 1 столовая ложка.

Как готовить:

  1. Обжарить грибы с лучком и мясным фаршем – посолить.
  2. Для соуса: развести муку в молоке, добавить соль и довести до кипения. Снять с огня и дать загустеть.
  3. В форме для запекания выложить слоями: лаваш – затем фарш, лаваш – потом грибы – снова лаваш и дальше по этой схеме. Сверху заливаем соусом и посыпаем сыром.
  4. Отправляем в духовку до образования румяной корочки: обычно это занимает 30-40 минут.

Ресторанные блюда на Новый год 2022 - мясной рулет вкуснее, чем в ресторане

Это блюдо – настоящая находка для любителей бутербродов с чем-то колбасным. Он не разваливается при нарезке, а вкус у него такой – что пальчики оближешь!

Вам понадобится:

  • филе куриной грудки – 350 г;
  • желатин – 30 г;
  • специи по своему вкусу (в идеале это соль, сухой чеснок, паприка, острая паприка, сушеная петрушка, специи для курицы) – каждой специи примерно по 1/2 ч. л.

Как готовить:

  1. Филе нарезать на небольшие кусочки, смешать со специями и выложить на пищевую пленку. Сверху посыпать желатином.
  2. Аккуратно заворачиваем всё в рулет. "Колбаску", что получилась, заворачиваем еще и в фольгу.
  3. Духовку заранее разогреть до 200 градусов. На противень налить воды и выложить рулет (вода должна доставать примерно до середины рулета).
  4. Готовим рулет примерно час. Затем остужаем блюдо примерно два-три часа. Остывший рулет лучше нарезается.
  5. Можно сделать бутерброды с рулетом или подавать как самостоятельное блюдо.

Современный новогодний стол – пицца-палочки просто бомбические!

Это скорее праздничные закуски 2022, а не основное блюдо. Но они сытные (198 ккал на 100 г), оригинальные – и вы даже не представляете, как же это вкусно.

Вам понадобится:

Для теста:

  • творог брикетный – 180 г;
  • мука (можно смешать рисовую и пшеничную в равных пропорциях) – 4-5 ст. л.;
  • одно яйцо;
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
  • соль.

Для начинки:

  • сметана (как альтернатива – томатная паста);
  • ветчина;
  • сыр;
  • солёные огурчики.

Как готовить:

  1. Хорошенько замешать творог с яйцом, постепенно добавляя муку и разрыхлитель. Тесто должно выйти эластичным.
  2. Разделить тесто на две части и тоненько раскатать.
  3. Смазать основу сметаной или томатной пастой, сверху добавить начинку. Свернуть всё трубочками, нарезать порционно (или можно ломать уже готовую).
  4. Для придания особой пикантности можно смазать трубочки желтком и посыпать кунжутом.
  5. Приготовление в духовке занимает около 25-30 минут при температуре внутри 180 градусов.
  6. Наслаждаемся незабываемым вкусом!

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Автор: Диана Беловодская