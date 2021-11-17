Праздничное меню на Новый год 2022 - вкусные рецепты и полезные советы - читайте на УНИАН. Мы подскажем, как устроить себе и родным людям незабываемый праздник.

Современный новогодний стол – это главное застолье года. Меню на Новый год 2022 составляют чуть ли не за месяц до праздника, долго обсуждают, проверяют рецепты и кропотливо делают заготовки на Новый год.

Но, хотя сам стол ломится от всяких яств и вкусняшек, дождаться полуночи, чтобы всё-всё на столе перепробовать, удается далеко не всем. А после боя курантов объедаться не рекомендуют уже врачи. Вот и выходит, что основную массу праздничных блюд мы доедаем уже утром 1 января. Или даже под вечер первого дня года. Так что рациональнее и правильнее будет приготовить на Новый год 2022 хотя бы три блюда, которые вкуснее на следующий день.

А что нельзя ставить на стол в год Тигра и как приготовить вкусные новогодние салаты – читайте в нашем материале Бомбические салаты на Новый год 2022 за 10 минут: как поразить гостей и чем задобрить Тигра.

Новогодний стол - когда подавать блюда

Диетологи однозначно советуют не переедать на Новый год глубокой ночью – а спокойно поужинать часиков в 18:00-20:00 (то есть в обычное, непраздничное время). Тем более что к этому времени отметят Новый год 2022 уже многие дальневосточные страны – можно мысленно присоединиться к ним.

Читайте такжеМясные зразы с сочной начинкой: как правильно солить фарш и почему нужна мукаА уже под бой курантов можно подать на стол новогодние закуски. И при этом пить побольше воды – для улучшения пищеварения и профилактики похмелья.

Как вариант – можно компенсировать себе новогоднюю "диету", устроив сытное новогоднее застолье утром или в обед 1 января, когда новый год окончательно вступит в свои права. При этом на первоянварский стол не лишним будет подать куриный бульон (или любой легкий суп на таком бульоне, например, с лапшой): он отлично помогает от похмелья.

Необыкновенные блюда на Новый год, которые вкуснее на следующий день

Многим блюдам нужно настояться, чтобы полностью раскрылись все оттенки вкуса. В основном, это категория блюд, в состав которых входит мясо. И в этом плане нам повезло: 2022, по китайскому календарю, год животного мясоедного – Черного Водяного Тигра. Так что как раз на мясные блюда и надо делать упор, когда составляешь новогоднее меню 2022.

Итак, топ-10 блюд, которые вкуснее на следующий день:

борщ;

гороховый суп;

мясной рулет;

пицца;

жареная курица;

рыба под маринадом;

лазанья;

бефстроганов;

тушеная говядина;

салаты с майонезом.

Есть и десерты, которые отлично можно приготовить на Новый год 2022 – а съесть спокойно и на следующий день. Например, любой фруктовый пирог будет вкуснее после того, как пропитается фруктовыми соками. Очень хорошо хранятся в холодильнике и блинчики.

А теперь предлагаем вам рецепты новогодних блюд, которые со временем становятся только вкуснее.

Горячее на Новый год 2022 - лазанья для ленивых: очень просто и вкусно

Чтобы слои лазаньи не распадались, а мясная начинка хорошо пропитала тесто – есть ее рекомендуется не сразу после приготовления, а дав ей настояться хотя бы несколько часиков.

Вам понадобится:

фарш куриный – полкило;

пара луковиц (всё зависит от их размера);

свежие грибы – тоже полкило (лучше всего брать шампиньоны), в качестве замены или дополнения тут могут выступить помидоры;

тонкий лаваш;

стакан молока;

нежирный сыр;

мука – 1 столовая ложка.

Как готовить:

Обжарить грибы с лучком и мясным фаршем – посолить. Для соуса: развести муку в молоке, добавить соль и довести до кипения. Снять с огня и дать загустеть. В форме для запекания выложить слоями: лаваш – затем фарш, лаваш – потом грибы – снова лаваш и дальше по этой схеме. Сверху заливаем соусом и посыпаем сыром. Отправляем в духовку до образования румяной корочки: обычно это занимает 30-40 минут.

Ресторанные блюда на Новый год 2022 - мясной рулет вкуснее, чем в ресторане

Это блюдо – настоящая находка для любителей бутербродов с чем-то колбасным. Он не разваливается при нарезке, а вкус у него такой – что пальчики оближешь!

Вам понадобится:

филе куриной грудки – 350 г;

желатин – 30 г;

специи по своему вкусу (в идеале это соль, сухой чеснок, паприка, острая паприка, сушеная петрушка, специи для курицы) – каждой специи примерно по 1/2 ч. л.

Как готовить:

Филе нарезать на небольшие кусочки, смешать со специями и выложить на пищевую пленку. Сверху посыпать желатином. Аккуратно заворачиваем всё в рулет. "Колбаску", что получилась, заворачиваем еще и в фольгу. Духовку заранее разогреть до 200 градусов. На противень налить воды и выложить рулет (вода должна доставать примерно до середины рулета). Готовим рулет примерно час. Затем остужаем блюдо примерно два-три часа. Остывший рулет лучше нарезается. Можно сделать бутерброды с рулетом или подавать как самостоятельное блюдо.

Современный новогодний стол – пицца-палочки просто бомбические!

Это скорее праздничные закуски 2022, а не основное блюдо. Но они сытные (198 ккал на 100 г), оригинальные – и вы даже не представляете, как же это вкусно.

Вам понадобится:

Для теста :

творог брикетный – 180 г;

мука (можно смешать рисовую и пшеничную в равных пропорциях) – 4-5 ст. л.;

одно яйцо;

разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

соль.

Для начинки :

сметана (как альтернатива – томатная паста);

ветчина;

сыр;

солёные огурчики.

Как готовить:

Хорошенько замешать творог с яйцом, постепенно добавляя муку и разрыхлитель. Тесто должно выйти эластичным. Разделить тесто на две части и тоненько раскатать. Смазать основу сметаной или томатной пастой, сверху добавить начинку. Свернуть всё трубочками, нарезать порционно (или можно ломать уже готовую). Для придания особой пикантности можно смазать трубочки желтком и посыпать кунжутом. Приготовление в духовке занимает около 25-30 минут при температуре внутри 180 градусов. Наслаждаемся незабываемым вкусом!

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Автор: Диана Беловодская