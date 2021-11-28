УНИАН знает, какие украшения будут идеальными для новогодней ёлки.

Новый год к нам мчится, а это значит, что самое время начинать подготовку к празднованию. Кроме собственной подготовки к празднику - макияжа, маникюра и в целом образа, стоит еще и нарядить символ Нового года - ёлку. Мы подготовили для вас несколько идей, которые точно найдут отклик в вашем сердце и подарят хорошее настроение.

В первую очередь предлагаем рассмотреть варианты в минималистическом стиле. Такая ёлка подойдет тем, кто не любит дождики, кучу разных игрушек и прочее. Достаточно будет повесить на новогоднюю красавицу гирлянду одного цвета. Тогда ваша стильная и лаконичная ёлка заиграет абсолютно новыми красками. Если же вам в целом не нравятся елочные игрушки, то можно поставить ёлку и без них. Тогда уделите больше внимания интерьеру.

Если вам нравятся более нарядные ёлки и в вашей семье есть традиция всем вместе ее наряжать, тогда попробуйте поэкспериментировать с разными игрушками. Можно обойтись без шариков. Например, купите небольшие мягкие игрушки с разными пожеланиями. Разнообразьте их мягкими сапожками, бантиками, колокольчиками и, возможно, деньгами.

В случае, если вы живете в маленькой квартире и у вас нет места для пышного дерева, предлагаем сделать ёлку собственными руками. Для этого вам понадобятся ветки, шишки и небольшое количество игрушек. Также можно украсить квартиру новогодними веночками.

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Автор: Диана Могилевич