Масштабный проект по оповещению киевлян о чрезвычайных ситуациях был реализован еще в 2017 году, но сейчас он не работает.

Технические решения, которые обеспечивают срочное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях, были разработаны в коллаборации городских властей столицы и бизнеса еще несколько лет назад. В связи со сложными погодными условиями, наблюдаемыми в Украине в последние дни, соответствующую систему оповещения надо перезапустить и активно использовать.

Об этом написал председатель инициативы SmartCity.UA Юрий Назаров, комментируя коллапс на дорогах, в своем блоге на НВ Бизнес.

“Сегодня ехал на юг Украины и смущен ситуацией на дорогах. Киев парализован: дорога утром на работу у некоторых жителей столицы несколько часов. Пробки — 10 баллов”, - поделился наблюдениями Юрий Назаров.

Голова Smart City.UA напомнил, что масштабный проект по оповещению киевлян о чрезвычайных ситуациях был реализован еще в 2017 году, когда Юрий Назаров возглавлял один из департаментов КГГА.

“Чтобы киевляне не выезжали на авто и были готовы к погодным катаклизмам, еще в 2017 году мы совместно с мобильными операторами начали разработку системы смс-оповещения. Использовали также Телеграм, Вайбер и Мессенджер Фейсбук. Почти год велись переговоры с представителями мобильных операторов по решению организационных и финансовых вопросов. Ранее мы сообщали о непогоде, о запрете въезда крупногабаритного транспорта в города, информировали о перекрытии дорог и о ситуации на дорогах. Сегодня же киевляне не получили ни одного сообщения", - рассказал Юрий Назаров.

По словам главы Smart City.UA, учитывая то, что городские власти Киева планировали сообщать не только о чрезвычайных ситуациях «непреодолимой силы», но и, например, об авариях на трубопроводах, были обсуждены и различные условия отправки сообщений.

“Систему информирования была создана за счет городского бюджета, а ее распорядителем является Управление по вопросам гражданской защиты исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА)”, - подчеркнул Юрий Назаров.

"Все решения уже готовы и испытаны - нужно лишь их «поднять» и снова запустить. Надеемся, власть будет ими пользоваться. Ведь вопрос общественного оповещения — это вопрос национальной безопасности”, - заявил председатель Smart City.UA Юрий Назаров.

Также голова Smart City.UA напомнил о портале clean.kyivcity.gov.ua, где в режиме онлайн можно увидеть, где работает коммунальная техника.

“Местное руководство имеет доступ к информации о количестве и причинах не активированной техники, а также имеет возможность подключиться к системе видеонаблюдения и в режиме реального времени проверить качество уборки. Для отслеживания выхода транспорта и контроля уровня расходных материалов, на всю технику были установлены GPS трекеры и бортовые компьютеры. Данные отображаются на специальном портале”, - разъяснил Юрий Назаров.

Он отметил, что существующий алгоритм оповещения населения, который 4 года назад был создан в Киеве, уже давно и успешно используется в Нидерландах, Греции, Литве, Румынии и других странах. Там где действует Европейская служба общественного оповещения EU-Alert, которая оповещает население о чрезвычайных ситуациях через мобильную связь.

Напомним, что 27 сентября 2017 года Кабинетом Министров Украины было принято Постановление «Об утверждении Положения об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты». Согласно ей определен порядок организации оповещения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, органов управления и сил гражданской защиты и населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН