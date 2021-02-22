У моста Патона возник большой затор / Скриншот с видео

На Надднепрянском шоссе в Киеве движение осложнено из-за автомобильной аварии.

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Как сообщает "Киев оперативный", движение практически заблокировано на четырех дорожных полосах. Водителям советуют не ехать этим путем.

На видео с места событий можно видеть большое скопление грузовиков и легковушек, которые застряли на дороге из-за оформления ДТП.

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Автор: УНИАН