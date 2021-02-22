В Киеве пробка сковала движение по Надднепрянскому шоссе, возле моста Патона (видео)

На видео с места событий можно видеть большое скопление грузовиков и легковушек, которые застряли на дороге.

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