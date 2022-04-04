Некоторые застройщики решили, что уже им ничего не угрожает, и взялись разрушать культурное наследие, говорит депутат.

Под шумок войны в Киеве активизировались мародеры-застройщики. По словам депутата Киевского городского совета Ксении Семеновой, они взялись разрушать культурное наследие.

Об этом Семенова написала на своей странице в Facebook и показала разрушенное здание 1902 года на Подоле. Это полицейский участок Плоского участка.

Здание расположено в Центральном историческом ареале, в пределах памятника местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". Согласования департамента охраны культурного наследия КГГА и Минкульта у застройщика отсутствуют.

"Это не место попадания ракеты и не результат работы рашистской ДРГ. Это, так сказать "дружественный огонь". Под шумок войны в Киеве активизировались мародеры. Некоторые застройщики решили, что уже им ничего не угрожает, и взялись разрушать культурное наследие", - подчеркнула депутат.

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