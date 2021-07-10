В городе Фастов Киевской области задержан мужчина, разбивший стекло служебного автомобиля патрульных и ударил полицейского.
Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, инцидент произошел во время документирования сотрудниками группы реагирования патрульной полиции правонарушения на железной дороге.
Так, на Привокзальной площади около 3:00 ночи 34-летний местный житель в нетрезвом неожиданно бросился к сотрудникам полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей.
Нападающий попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения задержанному будет избирать суд.
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