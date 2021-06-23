Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили чиновником одного из коммунальных предприятий КГГА в уклонении от уплаты налогов, присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Правоохранители установили, что должностные лица КП «Киевпастранс», действуя по предварительному сговору со служебными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия «Киевпастранс» - «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими субъектов хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 миллионов гривень, значительная часть которых была присвоена.

Сейчас назначена экспертиза, во время которой будет установлен размер нанесенного ущерба.

Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты «рисковых» СХД, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда г. Киева сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве 22 июня 2021 года провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП «Киевпастранс».

По результатам обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация КП "Киевпастранс" и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы после завершения их осмотра будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается.

“Продолжается ежедневная работа по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов и неправомерного использования средств из бюджета города. Модернизация инфраструктуры в столице должна быть одним из приоритетов, а власти Киева должны обеспечить существование современной транспортной инфраструктуры и ее комфортное использование для жителей и гостей столицы. ГФС не позволит заниматься растратой бюджетных средств, и продолжит жестко реагировать на любые проявления нарушений. Все фигуранты уголовных производств будут привлечены к ответственности”, - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

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Автор: Григорий Бондарь