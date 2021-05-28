По словам активистов, присутствующие получили ожоги глаз.

В Киеве люди с ультраправой символикой сорвали закрытый пресс-показ документального фильма об ЛГБТ+ "Будьмо, гей!".

Об этом сообщили в организации "КиевПрайд".

27 мая фильм должны были показывать в Dialog Hub. На мероприятии присутствовали представители ОО "Киевпрайд", ОО "Медведи Украины", ОО "Военные ЛГБТ", журналистка Татьяна Микитенко, канал Kyiv.Live ТРК "Украина" и канал "Киев".

Однако в 19:00, по словам активистов, под окна помещения пришли с десяток молодых людей в масках с черепами и фашистскими символами. У них были черные флаги с логотипом Solaris, на громкоговорителе они включили психоделическую музыку.

"Они постучали в окна, но потом мирно стояли полчаса с громко включенной музыкой. Через полчаса они разбили окно и забросили файер и шашку со слезоточивым газом. Впоследствии сразу сбежали. Все 20 гостей получили легкие ожоги глаз и кашель, непроходящий около часа. На место преступления прибыла полиция, пожарные и медики", - рассказали в "КиевПрайде".

Активисты требуют, чтобы правоохранители расследовали инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти к ЛГБТ+ представителям.

Также в "КиевПрайде" хотят, чтобы организацию Solaris, которая "является открыто нацистской и выступает за "чистоту белой расы", привлекли к ответственности, а фото молодых людей и видеоматериалы использовали в качестве доказательств по делу.

Один из участников показа Виктор Пилипенко, несколько лет назад ставший первым из бойцов АТО, кто решился на каминг-аут, сообщил, что сегодня активисты написали заявления в полицию в связи с нападением.

Фильм "Будьмо, гей!": что известно

27 мая премьера документального фильма "Будьмо, гей! Диалоги о достоинстве!" состоялась на YouTube. В описании к видео говорится, что герои фильма - это четыре человека, которых объединяет достоинство.

"Человеческое достоинство, достоинство как граждан Украины, достоинство как современников, которые желают жить здесь и сейчас, несмотря на то, что общество еще не совсем готово к восприятию их полностью такими, какие они есть. Потому что они - геи", - отмечается в тексте.

Лента построена на разговоре четырех героев, а также на рассказах лидеров мнений. В частности, в фильме говорят о том, как именно и на что повлияли события в Украине 2013-2014 годов и боевые действия на Донбассе, что они изменили для героев, их чувства достоинства, а также о том, как изменилось отношение общества к ЛГБТ+ сообществу в Украине.

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Автор: Катерина Комолова