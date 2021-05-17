В 69 странах однополые отношения по обоюдному согласию считаются уголовным преступлением.

Пандемия COVID-19 привела к еще более высокому уровню насилия и дискриминации в отношении ЛГБТИ.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Речь идёт о домашнем насилии, языке ненависти в интернете и за его пределами, а также о преступлениях на почве ненависти.

В ЕС особенно обеспокоены тем, что в 69 странах однополые отношения по обоюдному согласию считаются уголовным преступлением, причем в 11 из них сохраняется смертная казнь в качестве наказания за гомосексуальность.

Читайте такжеГендер – это вымысел: преподаватель из Львова спровоцировала гомофобный скандал"Они часто сталкиваются со стигмой и дискриминацией в здравоохранении. Более того, пандемия привела к сокращению гражданских прав и росту числа произвольных арестов и задержаний, физических нападений и психологических травм правозащитников, отстаивающих права ЛГБТИ. Эти действия неприемлемы, и ЕС подчеркивает необходимость прекращения их безнаказанности", - говорится в заявлении.

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Автор: Людмила Жерновская