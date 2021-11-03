Больше всего беспокоит состояние озера Радужного, рассказала Суслова.

Киевские водоемы продолжают страдать от застройщиков, канализационных стоков, загрязнения строительным и бытовым мусором. Как свидетельствуют ученые Киевского эколого-культурного центра, только с начала 2000 года в Киеве исчезло ориентировочно 35 озер и более 10 прудов. Точной статистики нет, ведь киевские власти почти всегда закрывают глаза на "обезвоживание столицы".

Об этом на своей странице в Facebook пишет известная украинская правозащитница, лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Она сообщила, что жители столицы обеспокоены ухудшением и без того катастрофического экологического состояния реки Сырец, озера Радужное и Совских прудов. Активистки женского движения "За майбутнє", в частности координатор проекта женского движения "Экологический Киев" Александра Маяцкая, посетили эти водоемы и воочию увидели весь тот ужас: река Сырец и Совские пруды загрязнены строительными и бытовыми отходами, во все водоемы сбрасываются канализационные и промышленные стоки.

Читайте такжеНовый план территории Оболони позволит создать парки и скверы на месте возможных застроек - блогер"Больше всего беспокоит озеро Радужное. Несмотря на то, что водоем имеет статус природоохранного заказника, а в 2018 году городские власти потратили более 30 млн грн на фильтрацию воды, благоустройство прилегающей территории и строительство очистных сооружений, озеро по-прежнему загрязнено ядовитыми стоками и кишечной палочкой. И это при том, что летом в озере купаются взрослые и дети", — отметила Суслова.

Правозащитница сообщила, что из-за более чем реальной угрозы здоровью киевлян и экологии столицы в целом Женское движение "За майбутнє" подготовило очередное обращение на имя начальника Управления экологических и природных ресурсов КГГА Александра Возного. От чиновника просят предоставить информацию об экологическом состоянии реки Сырец, озера Радужное, Совских прудов, мероприятия по улучшению экологического состояния водоемов, потраченные на это средства городского бюджета, объемы финансирования и план действий на 2022 год. Кроме того, Женское движение "За майбутнє" отмечает необходимость вынесения этого вопроса на рассмотрение ближайшего заседания Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологии и его рассмотрении с участием независимых экспертов, общественных организаций и представителей Государственной экологической инспекции Украины.

"Убеждена в том, что совместный общественный контроль за этими болезненными вопросами наконец заставит городскую власть перейти от громких и многолетних разговоров о необходимости спасения киевских водоемов до конкретных действий. В конце концов мы пьем из этих водоемов воду. И кому, как не нам, беспокоиться о собственном здоровье?!"— подытожила лидер Женского движения "За майбутнє" Суслова.

Автор: Григорий Бондарь