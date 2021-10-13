Нападавший был навеселе.

На Фастовщине пьяный мужчина бросился с вилами на полицейских.

Об этом сообщают в полиции Киева.

11 октября в полицию сообщили о краже инструментов. Патрульные Калиновского отдела полиции нашли на месте 63-летнего мужчину и его 28-летнего сына. Оба были навеселе.

Увидев полицейских, они начали нецензурно выражаться, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. После этого младший мужчина схватил вилы и бросился на патрульных.

Читайте такжеВ Киеве ребенок выпал с балкона 21-го этажаНа замечания полицейских он не реагировал, поэтому они произвели предупредительный выстрел вверх.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении подозрения злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине между соседями возникла драка, в ходе которой они схватили вилы и лопату.

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Автор: Людмила Жерновская