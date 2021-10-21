Также в помещении вокзала работают пункты для сдачи ПЦР-тестов. При наличии билета тест обойдется в 350 грн.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева всем желающим бесплатно делают вакцинацию против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с 05:00 на Центральном железнодорожном вокзале открыли пункт вакцинации против COVID-19. Он работает в вокзальном медпункте.

Все желающие могут бесплатно получить вакцину при наличии паспорта. На выбор пассажиров три вида вакцины: Cominarty/Pfizer-BioNTech, CoviShield и CoronaVac/Sinovac Biotech. Людей после получения даже первой дозы вакцины будут пускать в поезд.

При наличии у пассажира приложения "Дія" информация о вакцинировании будет отражаться в нем, также выдается бумажное свидетельство о проведении вакцинации, которое тоже является основанием для допуска в поезд.

Читайте такжеКиев на днях попадет в "красную" зону - КличкоКроме того, на вокзале работают два пункта ПЦР-тестирования, стоимость теста 350 грн. Результат теста также является пропуском в поезд.

Следует отметить, что возле пункта вакцинации постоянно очередь около десятка людей, которые решили делать вакцину от коронавирусной болезни.

Пункты вакцинации на вокзалах

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 21 октября открывает на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19.

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава, а пункты бесплатной вакцинации на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

С сегодняшнего дня межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из документов, утвержденных правительством.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк