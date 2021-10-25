Правоохранители помогали оттеснять протестующих активистов и жителей, чтобы техника застройщика беспрепятственно въехала на территорию.

Столичным властям пора прислушаться к жителям Киева, которые протестуют против застройки парка Никольская Слободка.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написала Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная.

"Возмущена событиями на Никольской Слободке, где сегодня имели место столкновения между полицией и представителями застройщика с одной стороны и активистами с другой. Как сообщают местные неравнодушные граждане и журналисты, правоохранители помогли застройщику оттеснить представителей общины, чтобы создать коридор для проезда техники на строительство, против которого выступают люди. Это недопустимо!" - подчеркнула она.

Кроме этого, Забуранная сообщила, что, как народный депутат и председатель Киевской городской организации ПП "Слуга Народа", она подготовила и направила обращение к руководству полиции города Киева - с целью "пресечь дерзкие действия застройщика в отношении общества и Государственной инспекции архитектуры и градостроительства с требованием провести срочную внеплановую проверку и разобраться в ситуации, а также предоставить объяснения относительно событий, которые сегодня произошли на Никольской Слободке".

"Община должна быть услышана! Местные жители выступают против новых застроек, которыми и так перенасыщен город, и хотят создания парка отдыха "Никольская Слободка", который обещала местная власть и городской голова Виталий Кличко", - резюмировала политик.

Напомним, тема Никольской слободки, исторической местности на левом берегу Киева, актуальна уже не первую неделю. Застройщики планируют возвести там многоэтажный жилой комплекс. Местные жители, однако, выступают за сохранение ландшафтного парка. Они указывают, что территория является "зеленой зоной" и историческим местом, а, следовательно, любое строительство здесь запрещено законом.

Автор: Григорий Бондарь