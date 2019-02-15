В столице заработал аналитический модуль видеонаблюдения для поиска правонарушителей - КГГА

Уникальный модуль позволяет искать правонарушителей не только благодаря специализированным камерам распознавания лица.

Столичное коммунальное предприятие «Информатика» проводит тестирование нового аналитического модуля видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» (Kyiv Smart Safe City). Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Уникальный модуль позволяет искать правонарушителей не только благодаря специализированным камерам распознавания лица. Модуль фиксирует изображение с любой камеры, установленной в рамках сети, и сравнивает их с базой правонарушителей, созданной правоохранительными органами. Если система обнаруживает сходство, оператор сразу получает тревожный сигнал. Таким образом, система ускоряет розыск преступников и правонарушителей.

Сейчас камеры расположены в местах большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метрополитене, вокзалах, больницах и так далее.

В состав новейшего аналитического модуля распознавания лиц входят аналитическая система и база данных, которая состоит из списка разыскиваемых людей. Система имеет два режима работы: онлайн и офлайн. В режиме онлайн модуль, получив изображение лица, сравнивает его с имеющимися изображениями в базе поиска. В случае обнаружения сходства с данным базы оператор получает сигнал тревоги. Офлайн-режим позволяет искать людей в базе по фотографии лица.

Камеры фиксируют лицо человека, эти данные остаются в архиве. С помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека. Во время поиска в системе можно настроить параметры, например: «человек в шапке», «человек в очках», «темный цвет волос», даже возраст или пол.

Модуль распознавания – аппаратно-программный. Он является частью интегрированного комплекса, центра обработки данных (ЦОД), который находится в Киеве. Аппаратная часть – разработка компании Hikvision. Программная часть – подразделения компании Hikvision. Разработчики аналитического модуля ориентировались именно на интеллектуальную систему распознавания лиц «Sky Net», что сегодня используется в 16-ти крупнейших городах Китая.

Как отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, одновременно система может обрабатывать 450 потоков, 1100 лиц на секунду.

«Уникальность аналитического модуля в том, что он способен анализировать потоки с различных типов камер, не только с тех, которые оснащены функциями распознавания лиц. В прошлом году начата установка камер в киевском метрополитене. Всего будет установлено 198 камер на входах-выходах 52 станций метро. Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников. В прошлом году полиция сообщала, что в Киеве в течение года с помощью камер наблюдения раскрыли более 2,5 тысяч преступлений», – отметил Юрий Назаров.

Сейчас в киевском метрополитене завершается установка 198 камер видеонаблюдения. Они будут размещаться непосредственно на входах и выходах вестибюлей метро. Все камеры имеют функцию распознавания лица. Они подключены к Единому центру обработки данных (ЦОД), что позволяет наблюдать за ситуацией в онлайн-режиме. Данные с камер передаются на сервер, где хранятся в течение 30 дней.

КП «Информатика» и Киевская городская государственная администрация не предоставляют видеоматериалы, полученные с камер городской системы видеонаблюдения. Согласно пункта 8.1 «Положение о комплексной системе видеонаблюдения города Киева», доступ к информации в системе предоставлено должностным лицам Министерства внутренних дел Украины, центральному органу управления Национальной полиции Украины, Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и его территориальными подразделениям. Таким образом, видео с места события можно получить только от указанных структур, написав запрос к ним. Обращаем ваше внимание, что данные полученные с видеокамер хранятся в городском центре обработки данных (ЦОД) до 30-ти календарных дней, на тридцать первый день они автоматически уничтожаются в соответствии с пунктом 9.2 «Положения о комплексной системе видеонаблюдения города Киева».

Напоминаем, сейчас около 6 тысяч камер работает в Киеве в рамках общегородской системы видеонаблюдения. Проект «Безопасный город» создан для повышения безопасности киевлян, контроля работы коммунальных служб, а также для управления трафиком в городе. В дальнейшем к системе подключат пожарную, спасательную, медицинскую, дорожную и другие коммунальные и государственные службы.

В пилотном режиме было установлено более 200 обзорных камер с новым аналитическим модулем распознавания лиц.