Действия нотариуса, по данным Фонда, привели к задолженности по выплате пособий на 500 млн грн.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) сообщил, что в результате незаконного регистрационного действия частного нотариуса из Днепропетровской области в отношении руководителя исполнительной дирекции заблокированы выполнения Фондом своих обязательств перед застрахованными лицами и пострадавшими на производстве.

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Согласно сообщению, опубликованному на сайте ФССУ, совершенное частным нотариусом регистрационное действие проведено с грубым нарушением требований Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» и, следовательно, подлежит отмене.

«Особенно опасными такие действия являются в период введенного в государстве карантина, когда именно на Фонд социального страхования Украины возложены обязанности по предоставлению пособий семьям умерших от COVID-19 медицинских работников, оплате лечения для медиков и компенсации утраченного заработка за время лечения от коронавирусной болезни для работающих украинцев, компенсации утраченного заработка за время изоляции от COVID-19, финансирования больничных и декретных выплат и тому подобное», - сказано в сообщении.

Отмечается, что такие действия привели к задолженности по выплате материального обеспечения, страховых выплат и расходов на медицинскую и социальную помощь. Задолженность на сегодняшний день составила более 500 млн грн. В частности, по пособиям по временной нетрудоспособности задолженность составляет свыше 450 млн грн; единовременным пособиям и страховым выплатам членам семей медработников, умерших от COVID-19 - 1,8 млн грн; ежемесячным страховым выплатам пострадавшим на производстве и членам их семей – 10,2 млн грн; страховым расходам на медицинскую и социальную помощь – 5,16 млн грн.

«С целью урегулирования ситуации и разблокирования финансирования всех выплат и социальных услуг застрахованным лицам, пострадавшим на производстве, исполнительная дирекция Фонда социального страхования Украины в соответствии с действующим законодательством осуществляет меры по отмене неправомерного действия частного нотариуса», - сказано в сообщении.

С начала эпидемии коронавируса в Украине Фонд социального страхования принял на оплату больничные на 1,8 млн грн для компенсации заработной платы медикам, заболевшим COVID-19.

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Автор: Екатерина Жирий