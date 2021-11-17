Выплаты смогут получить медработники частных учреждений здравоохранения и медицинские работники - наемные физические лица-предприниматели, а также медики, которые работают как самозанятые лица.

Верховная Рада распространила на медиков частных учреждений здравоохранения страховые выплаты при инвалидности или смерти, наступившей в результате COVID-19 при выполнении профессиональных обязанностей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в ст. 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования вопроса социальной защиты пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) медицинских работников учреждений здравоохранения всех форм собственности" (регистрационный номер 6192) проголосовали 320 народных депутатов Украины.

Им устанавливаются равные права на социальную защиту семей погибших в результате COVID-19 медиков независимо от места их работы.

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В мае прошлого года был принят закон, который предусматривал такие страховые выплаты медработникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления инвалидности или их смерти, наступившей вследствие инфицирования COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей.

В настоящее время принятым законом эти выплаты распространяются на медработников частных учреждений здравоохранения и наемных медицинских работников физических лиц – предпринимателей, а также медиков, работающих как самозанятые лица.

Также законом предусмотрено возобновить право медработников частных учреждений здравоохранения или их родных, если они до сих пор не получили положенные страховые выплаты через имеющийся пробел в законодательстве.

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Автор: Надя Пришляк