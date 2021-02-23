В Фонде уточнили, что именно от даты подачи заявления-расчета работодателем зависит дата финансирования больничных и декретных выплат.

Работодатель должен оформить и подать в Фонд соцстрахования (ФСС) заявление-расчет на выплату материального обеспечения работнику за 5 рабочих дней.

Читайте такжеФонд соцстрахования выплатил в январе 295 тысяч гривен медикам и их семьямОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности отмечается, что для получения пособия по временной потере трудоспособности или по беременности и родам работник должен передать больничный листок своему работодателю. На основании листка нетрудоспособности, в соответствии с решением комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия (решение принимается в течение 10 календарных дней).

В Фонде уточнили, что именно от даты подачи заявления-расчета работодателем зависит дата финансирования больничных и декретных выплат. После осуществления Фондом финансирования средства поступают на счета работодателей в течение нескольких банковских дней.

Фонд осуществляет перечисление средств для выплаты пособий работникам на счет страхователя (работодателя), который должен осуществить выплату в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после получения средств от ФСС.

Также в ФСС сообщили, что под защитой Фонда находится более 12 млн работников, физических лиц-предпринимателей, самозанятых лиц, членов фермерских хозяйств и других. Все они в случае наступления страхового случая имеют право на материальное обеспечение, страховые выплаты, а также медико-социальные услуги за средства Фонда.

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Автор: Ирина Погорелая