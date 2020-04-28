Страховщики планируют возобновить работу в Координационном совете МТСБУ

Участие в работе Координационного совета МТСБУ – право страховщиков ОСАГО, закрепленное в законе и уставе Бюро.

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) на общем собрании 28 апреля рассмотрят вопрос об изменении структуры Координационного совета путем внесения изменений в устав МТСБУ.

Читайте такжеИнновационный хаб МТСБУ начал отбор иншуртех-стартапов

Несколько лет назад Бюро столкнулось с ситуацией, когда определённые политические силы пытались осуществить рейдерский захват управления МТСБУ. Основной целью было желание получить доступ к управлению значительными средствами фондов МТСБУ, предназначенных для осуществления выплат пострадавшим в ДТП согласно нормам действующего закона «Об ОСАГО». Страховщики ОСАГО, сталкивавшиеся и ранее с попытками политического давления на Бюро и нецелевого использования средств фондов, выступили категорически против сложившейся ситуации. В качестве крайней меры, было принято решение отозвать представителей страхового рынка из состава Координационного совета. После этого, согласно законодательству, полномочия и функции Координационного совета перешли к Нацкомфинуслуг как к уполномоченному органу. Сложилась исключительная ситуация, которой раньше никогда не было в работе Бюро, передает Фориншурер.

По уставу МТСБУ, в состав Координационного совета входит три народных депутата по поручению профильного Комитета Верховной Рады, один представитель уполномоченного органа (регулятора), один представитель ЛСОУ (Лиги Страховых организации Украины) и четыре представителя страховщиков-членов Бюро, которые избираются Общим собранием МТСБУ сроком на два года.

Данная проблемная ситуация подтолкнула рынок ОСАГО к тому, что в 2017 году на Общем собрании членов Бюро были приняты изменения в устав МТСБУ, которые исключили заполитизированный подход в работе Координационного совета и несвойственные депутатам функции участия в контроле над объединением страховщиков, практически саморегулируемой организацией, какой является МТСБУ. Согласно этим изменениям в устав Бюро, состав Координационного совета должен был формироваться по другому принципу: депутатов заменяли на представителей профессиональных объединений участников страхового рынка: Ассоциации «Страховой бизнес» и Украинской федерации страхования (ЛСОУ уже входит в список членов Коордсовета).

Нацкомфинуслуг как уполномоченный орган в сфере регулирования рынков финансовых услуг, несколько раз отказала Бюро в согласовании таких изменений в устав, оставляя выполнение функций Координационного совета за собой.

В настоящее время, учитывая необходимость максимально эффективного, качественного и оперативного управления рынком ОСАГО в ситуации кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стандарты корпоративного управления Бюро приобрели особую актуальность. Поэтому был вновь поднят вопрос о необходимости отмены устаревшей нормы о вхождении депутатов в составе Коордсовета.

Вопрос о персональном составе представителей от страховых компаний (4 компании) в составе Коордсовета будет решаться либо на Общем собрании 28 апреля, либо на следующем собрании, которое планируется провести в течение ближайшего месяца, после отмены карантина.

Как сказал гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко, участие в работе Координационного совета МТСБУ – право страховщиков ОСАГО, закрепленное в законе и уставе Бюро. "Если Общее собрание примет решение о восстановлении работы Координационного совета, оно будет обязательным к исполнению. Учитывая то, что рынок ОСАГО давно и системно прорабатывает вопрос усовершенствования корпоративного управления Бюро, этот шаг можно рассматривать как переходный к тем принципам управления, которые мы неоднократно предлагали закрепить в новой редакции закона «Об ОСАГО», где Координационный совет как орган управления будет отсутствовать", - отметил он.