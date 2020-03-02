Украинский рынок ОСАГО по итогам 2019 года вырос до 5,1 миллиарда гривень

В 2019 году было заключено 8 млн договоров ОСАГО, что является максимальным показателем за период деятельности МТСБУ.

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в 2019 году собрали 5,1 млрд грн, что на 13,46% больше, чем годом ранее.

Читайте такжеМоторное страховое бюро начало отбор техностартапов в области страхования

Об этом сообщил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, передает forinsurer.com. В 2019 году было заключено 8 млн договоров ОСАГО, что является максимальным показателем за период деятельности МТСБУ. В прошлом году выплаты по ОСАГО составили 2,526 млрд грн, что на 19,5% больше, чем годам ранее. Из них с использованием "европротокола" – 447,4 тыс. грн (+ 35,2%).

Частота убыточности по итогам года составила 12,1%. Количество требований на страховые выплаты по ОСАГО составили 139,6 тыс. (+16,2%), из них по "европротоколу" урегулировано 47,5 тыс. событий (+35,3%).

Из общего объема выплат - 93,9% пришлись на выплаты по имущественному ущербу.

В 2019 году уровень выплат по рынку составил 49,6%, а средний размер выплаты $743 или 17,6 тыс. грн. 75% убытков – это убытки до 20 тыс. грн.

Средний срок урегулирования страхового события от момента ДТП до выплаты составил 88 дней. При этом 71% требований были урегулированы в положенный законодательством срок - 90 дней, а немногим более половина членов МТСБУ урегулируют страховое событие до этого срока.

Что касается жалоб клиентов, поступивших в Бюро, на действие или бездействие страховщиков, то в 2019 году их количество увеличилось на 11% до 1,8 тыс., причем 70% из них приходится на затягивание сроков выплат.