Только пять рынков региона имеют положительную динамику.

Валовые премии рынка Центральной и Восточной Европы в 1 полугодии 2020 года составили 19.11 млрд. евро, что на 3.8% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Forinsurer.

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Как пишет издание, только пять рынков региона имеют положительную динамику: Латвия (+3.31%), Сербия (+4.28%), Словения (+4.21%), Румыния и Литва - рынки, которым удалось скорее сохранить уровень первого полугодия 2019 года, чем фактически увеличить объемы бизнеса.

Автострахование

В сезон заметного снижения выплат по автострахованию из-за ограничений на автомобильные передвижения количество страховых выплат сократилось на региональном уровне на 8.5% до 10 млрд. евро. Единственные заметные исключения были зафиксированы в некоторых странах Адриатики, в основном из-за существенного роста расходов по выплатам в страховании имущества.

В целом, большинство рынков ЦВЕ показали лучшие результаты, чем ожидалось в первом полугодии 2020 года, а некоторые из них демонстрировали даже положительные темпы роста валовых премий.

Страхование жизни

Страхование жизни пострадало больше других направлений бизнеса, но это не только следствие кризиса Covid. Общий объем валовых премий по страхованию жизни составил 5.82 млрд. евро, что на 8.57% меньше, чем год назад. Валовые премии по продуктам Unit-Linked снизились на региональном уровне на 11.22% год к году, до 1.77 млрд. евро.

Рисковое страхование

Рисковое страхование оставалось достаточно стабильным, либо демонстрировало умеренную отрицательную динамику, несмотря на трудности, возникшие в результате кризиса в сегменте автострахования, который в портфеле большинства рынков занимает доминирующее положение. Таким образом, валовые премии составили 13.29 млрд. евро, что на 1.54% меньше год к году.

Оба класса автострахования зафиксировали отрицательное изменение объема валовых премий, на региональном уровне премии по автокаско снизились на 2.5%, а объем премий по ОСАГО снизился на 3.69%.

Страхование имущества

Страхование имущества показало в основном положительные темпы роста. В районе Адриатики после землетрясения в Загребе во втором квартале увеличились объемы имущественного страхования. В целом валовые премии по страхованию имущества достигли 2.7 млрд. евро, увеличившись на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уже подсчитанные убытки

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Автор: УНИАН