Игорь Гордиенко: Маркетологи задумались, что стоит выпускать продукты, покрывающие перерыв в производстве предприятий из-за карантина

Председатель правления страховой компании «ИНГО» Игорь Гордиенко рассказал УНИАН о том, каким 2020 год выдался для украинского страхового рынка, и как карантин отразился на деятельности компаний, какие страховые продукты пользовались наибольшей популярностью среди украинцев, каких изменений ожидают страховщики в связи с переходом под управление Нацбанка, а также поделился видением будущего развития страхового рынка Украины.

Что изменилось на украинском страховом рынке в 2020 году и как вы можете охарактеризовать его динамику?

Официальная статистика еще не опубликована, но, согласно прогнозам, сбор премий составит приблизительно 30 миллиардов гривень с положительной динамикой к предыдущему году в 4 процента.

В 2020 году рынок существовал примерно в том же тренде, что и последние 15 лет - динамика сборов зависит от динамики ВВП с одним и тем же уровнем корреляции.

Прошедший год стал годом снижения деловой (-4% ВВП) и социальной активности (-60% пассажиропотока) по причине пандемии. Главное событие года – вынужденный и стремительный переход страховых компаний и посредников на дистанционные коммуникации. И это, скорее всего, долгосрочная реальность. Слово «дистанция» с его производными прочно вошло в наш лексикон.

Какие виды страхования были наиболее востребованными под влиянием карантина?

По нашим оценкам, медицинское страхование и ОСАГО – лидеры по положительной динамике (больше 20%). С меньшей динамикой выросли премии по КАСКО (+13%). Ожидаемо провалились продажи “Зеленой карты” (-28%). А вот абсолютный рекордсмен падения – это туристическое страхование. Здесь проседание составило 40–50%.

С медицинским страхованием все понятно: был обоснованный спрос. Но вы отметили, что в 2020 году продолжало расти и автострахование КАСКО. За счет чего, по вашему мнению, это произошло даже во время пандемии?

2020-й – это год, когда реализовывался отложенный спрос в корпоративном сегменте. Обновлялись большие автопарки торговых сетей и крупных компаний. Это существенный объем, за счет которого положительная динамика и была поддержана. Кроме того, в прошлом году основные игроки поднимали цены на страхование КАСКО.

Таким образом, можно ли сказать, что, несмотря на кризисные явления, в результате которых пострадали почти все сферы экономики, для страхового рынка 2020 год выдался успешным?

Насколько пострадали сферы экономики, надеюсь, увидим в статистических данных. По моим ощущениям больше всего досталось малому и среднему бизнесу. Однако, на страховой рынок это не оказало существенного влияния по причине очень низкого проникновения страхования в этот сегмент. Выводы относительно влияния пандемии на страховой рынок в целом можно будет сделать после публикации отчетов НБУ. Тем не менее, назвать прошедший год успешным в целом для рынка точно нельзя. Напомню, что его состояние зависит от текущего состояния экономики.

А если говорить конкретно о вашей компании, то с каким результатом «ИНГО» закончила 2020 год?

Компания закончила год с положительной динамикой в 8 процентов по сборам премий. Считаю это неплохим результатом. Остальные показатели – резервы, расходы, прибыль - превзошли плановые ожидания. Нам удалось получить очень хороший финансовый результат – 164 миллиона гривень, чистая прибыль составила 92 миллиона гривень.

За счет чего вам удалось добиться такого роста?

Короткий ответ – ранее одобренная и поддерживаемая акционерами бизнес-модель компании, построенная на диверсификации клиентских сегментов, новых страховых продуктах, мультиканальности дистрибьюции, внутрикорпоративных регламентах и процедурах. Все это обеспечивает устойчивость компании в период последних кризисов, в том числе, и прошлого года.

В настоящий момент у нас новый кризис на горизонте. С 20 марта Киев живет в условиях локдауна. Какой процент сотрудников продолжает посещать офис «ИНГО», и как это отражается на их работе?

В прошлом году в офисе работало от 30 до 60 процентов сотрудников в зависимости от эпидемиологической ситуации. В настоящий момент правлением компании принято решение о дистанционной работе 50–60 процентов штата. При этом, технический переход на дистанционную работу у нас занял несколько часов и произошел незаметно как для клиентов, так и для партнеров компании.

Наверняка в связи с пандемией на рынке появились новые страховые продукты. Какие именно?

Новые продукты, связанные с COVID-19, начали появляться на рынке практически уже во втором квартале 2020 года. Страховые компании сразу стали предлагать покрытие диагностики и лечения от COVID в корпоративных продуктах медицинского страхования. Немного позже появились отдельные выплатные продукты как для граждан Украины, так и для въезжающих иностранцев.

Появилось больше продуктов, связанных с элементами телематики. Например, в КАСКО. В добровольном медицинском страховании стали чаще использовать дистанционные консультации.

Мы продолжаем работать над оцифровкой страховых продуктов. К настоящему моменту компания может предложить 11 страховых продуктов по транспортному, имущественному и личному страхованию. В ближайших планах расширить линейку еще на 8 продуктов, доступных через цифровые каналы.

Помимо активного развития онлайн-продуктов, как еще карантин отразился на деятельности страховых компаний?

Пандемия стала всего лишь катализатором изменений, которые начались до 2019 года. Цифровая трансформация компаний, как глобальный тренд, стала заметной на страховом рынке в 2016–2017 годах. Именно она задает основные векторы изменений в страховых продуктах, каналах дистрибьюции, сервисах, операционных процедурах и, как итог, в моделях ведения бизнеса.

Например, с переходом на дистанционные методы работы мы значительно сократили операционные расходы на командировки, некоторые маркетинговые мероприятия и прочее. И в целом операционная эффективность компании стала выше.

В настоящий момент страховые компании постепенно меняют продуктовые линейки и модели дистрибьюции. Оказалось, что модели, основанные на одном-двух видах страхования, и предполагающие большое количество страховых агентов, могут быть уязвимы, а не диверсифицированный портфель приводит к снижению финансовой устойчивости компаний в периоды спада экономики.

Кроме того, и, возможно, это главное - с переходом страхования в онлайн стало понятно, что для эффективной работы в новых условиях часть сотрудников требует развития новых компетенций. Это относится, в первую очередь, к критически важным знаниям математики, иностранных языков, языков программирования, и, безусловно, к владению навыками современных коммуникаций.

Как сообщили в Фонде соцстрахования, в 2020 году сократилось количество несчастных случаев на производстве, что объясняется локдауном. В ИНГО такая же ситуация?

Да, в целом мы отмечали этот тренд в первом полугодии. Из-за резкого сокращения социальной активности количество страховых событий уменьшилось во всех видах страхования на 19 процентов. Частота дорожно-транспортных происшествий, по нашим данным, сократилась приблизительно на 10 процентов. Также, опасаясь заражения коронавирусной инфекцией, люди реже посещали клиники. Это повлияло на снижение убыточности в добровольном медицинском страхования. В имущественных видах снизилось число крупных и средних убытков.

Насколько мне известно, в мировой страховой практике существуют продукты, позволяющие предприятиям в случае простоя получать страховые выплаты. СМИ сообщали, что в Европе некоторые компании подавали судебные иски с требованием компенсации из-за перерыва в работе в связи с карантином. Слышали ли вы о подобных разбирательствах, и существуют ли в Украине страховые продукты на такой случай?

В мировой практике имущественного страхования покрытие риска «перерыва в производстве» (business interruption) предусмотрено вследствие ряда причин: пожаров, техногенных аварий и прочих. Но, как правило, риски эпидемии или пандемии не покрывались. По информации наших европейских партнеров, такие иски рассматриваются в судах, в частности, британской юрисдикции. И эти процессы периодически освещаются в СМИ.

Мое мнение: большинство исков будет отклонено, так как покрытие перерыва в производстве не включает в стандартные договоры его причину – пандемию, а решение о локдаунах принимали правительства.

Поэтому безусловно, сегодня со стороны страхователей существует запрос на включение отдельного риска эпидемии в такое покрытие. Маркетологи задумались, что стоит выпускать продукты, покрывающие перерыв в производстве предприятий из-за карантина.

Давайте перейдем к следующей, не менее важной теме. В 2020 году произошел долгожданный «сплит» - страховые компании наряду с другими небанковскими учреждениями перешли под надзор Нацбанка. Как это отразилось на деятельности страховых компаний?

Как это отразилось на состоянии рынка, - узнаем в ближайшие 2–3 месяца. Страховщики сдали отчеты, регулятор их проанализирует и сможет подвести итоги. После чего уже будут сделаны какие-то регулятивные действия. Однако, существенное влияние реформы «сплит» мы начнем ощущать, скорее всего, уже в 2022–2023 годах, поскольку государственное регулирование – это достаточно сложный инерционный процесс.

Сегодня страховые компании готовятся сдать экзамен регулятору по четырем дисциплинам: раскрытие информации о фактических собственниках, достаточность капитала, характер операций и бизнес-модель компании. Конечно, это существенно повлияет на страховой рынок в целом.

В целом вы позитивно оцениваете происходящие сейчас изменения?

Безусловно, несмотря на то, что они опоздали на 10–15 лет. Это импульс для качественных изменений.

Каких еще реформ, по вашему мнению, не хватает украинскому рынку страхования? Каких инициатив и какой поддержки со стороны государства?

Ваш вопрос относится к перманентной дискуссии последних лет в страховом сообществе. И тут дело не только в содержании реформ - они всегда носят тактический характер. В текущем дискурсе нет, на мой взгляд, очень важного концептуального уровня, отвечающего на вопрос: «Какой должна быть страховая индустрия для поддержки долгосрочного развития экономики?». На сегодня не определены целевой масштаб, структура и общественно-полезные функции отрасли в перспективе 10 лет. В «идеальной картине мира», важно, чтобы этот концепт появился на «радаре» каждого чиновника и политика.

Какие ключевые вызовы сейчас стоят перед страховым рынком?

Я бы определил четыре главных вызова, на которые отрасль ищет ответы. Первое – это незначительный размер страхового рынка в масштабах экономики страны. Для того, чтобы страховой рынок стал играть заметную роль в экономике Украины, его доля в ВВП должна составлять 3–5 процентов. Второе – влияние глобальной цифровой трансформации на экономику, политику и социальную среду. Третье – изменение правил государственного регулирования. И, наконец, четвертое – развитие новых компетенций у специалистов страховых компаний.

Как, по вашему мнению, инновационные технологии и происходящая трансформация могут изменить лицо украинского рынка страхования?

Уже меняет. В этом смысле я бы определил еще одну грань конкуренции на страховом рынке – по скорости и эффективности внедрения продуктов, развития аналитики, построения новых каналов дистрибьюции, развития новых компетенций персонала. По этим признакам уже сегодня страховые компании можно классифицировать по уровню «технологичности».

При этом будет сохраняться и традиционная классификация – универсальные страховые компании, кэптивные и «специализированные», когда страховщик фокусируется на роботе в одной-двух отраслях (например, авиации, море и так далее)

Кроме того, через несколько лет мы сможем увидеть страховые компании с глубокой интеграцией в межотраслевую коллаборацию. Например, проект «финансовый мегамаркет», включающий в себя банк, инвестиционную, страховую и другие компании. Такая платформа будет предоставлять целый комплекс финансовых услуг. А со временем коллаборация с другими отраслями сделает такой перечень продуктов и сервисов еще шире.

Надежда Бурбела

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