Наибольшее количество страховых несчастных случаев без учета острых профессиональных заболеваний зарегистрировано в Днепропетровской области.

На предприятиях Украины в 2020 году зафиксировано 6 646 несчастных случаев, на которые составлены акты по форме Н-1/П (связанные с производством), что на 51,3% больше, чем в 2019 году. Из них 3 054 - случаи острого профессионального заболевания работников учреждений здравоохранения на COVID-19.

Читайте такжеОплата больничных за период отстранения от работы не осуществляется - Фонд соцстрахованияОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда соцстрахования (ФСС). В частности, острые профболезни составили по итогам прошлого года 46% от общего количества несчастных случаев.

В то же время, как отметили в ФСС, без учета острых профессиональных заболеваний COVID-19 количество несчастных случаев уменьшилось на 18,3% – с 4 394 в 2019 году до 3 592 в 2020-м. Количество смертельно травмированных лиц уменьшилось с 410 до 327 пострадавших, что равняется 20,2%.

"Наибольшее количество страховых несчастных случаев без учета острых профессиональных заболеваний зарегистрировано в Днепропетровской области (14,7 %), Донецкой области (10,9 %), городе Киеве (10,9 %), Львовской области (6,8 %) и Запорожской области (5 %). Количество травмированных в этих областях составляет 48,3 % от общего количества травмированных по Украине", - говорится в сообщении.

В ФСС напомнили, что в случае наступления несчастного случая на производстве или профессионального заболевания Фонд осуществляет для пострадавших такие выплаты:

пособие в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;

ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной утраты трудоспособности, что компенсирует соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;

страховую выплату потерпевшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;

ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.

В Фонде также отметили, что в случае наступления страхового случая за средства Фонда осуществляется предоставление медицинских и социальных услуг. В частности, финансируется лечение всех прямых последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего в случае определенной в этом необходимости, прохождения курса оперативной реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, проведения исследований, осуществления оперативных вмешательств, эндопротезирования, протезирования, обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

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Автор: Ирина Погорелая