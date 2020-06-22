Депутат озвучил механизм агрострахования во время засухи

Предварительно предполагается три основных объекта сельскохозяйственного страхования: посевы и урожай сельскохозяйственных культур, многолетние насаждения и их урожай, сельскохозяйственные животные, рыба, водные биоресурсы и семьи пчел в ульях.

Летом в парламенте ожидают получить от МЭРТ и принять законопроект о страховании аграриев, чтобы с 1 января 2021 года запустить этот вид страхования.

Такое мнение в эксклюзивном интервью AgroPolit.com высказал секретарь аграрного комитета, народный депутат «За будущее» Иван Чайкивский.

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Он добавил, что предварительно предполагается три основных объекта сельскохозяйственного страхования: посевы и урожай сельскохозяйственных культур, многолетние насаждения и их урожай, сельскохозяйственные животные, рыба, водные биоресурсы и семьи пчел в ульях.

«Если аграрий потратил осенью на обработку и посев 1 га, например, 8 тыс. грн, то расчетно этот гектар он застраховал на свои 8 тыс. грн. А страховой платеж у него, условно, составляет 200 грн. Он платит эти 200 грн, подает соответствующие документы на областную комиссию. Она, в свою очередь, оформляет остальные документы и подает все это на Минэкономики. После положительного решения в пользу агрария, министерство возвращает какую-то часть платежа, которая будет определена отдельным нормативным документом», — отметил Иван Чайкивский.

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