За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 316 депутатов.

Верховная Рада в ходе заседания одобрила законопроект, позволяющий расширить ряд выплат, осуществляемых Фондом социального страхования, в частности, относительно финансирования одноразовых выплат для организации безработными лицами предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта (№3692) проголосовали 316 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, проектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» в части предоставления возможности за счет средств Фонда социального страхования Украины на случай безработицы осуществлять финансирование расходов за фактически предоставленные услуги, связанные с функционированием информационно-аналитических систем государственной службы занятости, расходов на единовременную выплату помощи по безработице для организации безработными предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг и мер содействия занятости, предусмотренных законодательством.

Кабинет министров Украины 8 июля одобрил внесение изменений в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год путем увеличения доходной и расходной частей бюджета фонда на 2,972 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий