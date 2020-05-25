Как получить компенсацию в случае изоляции от COVID-19: разъяснение Фонда соцстрахования

Срок выдачи листков нетрудоспособности при коронавирусной болезни составляет 14 дней.

Каждый украинец в случае заболевания COVID-19 может рассчитывать на компенсацию потерянного за время лечения заработка.

Читайте такжеКабмин одобрил выделение 2,3 миллиарда гривень Фонду соцстрахованияКак разъяснили в Фонде социального страхования Украины (ФССУ), выплаты составят от 50% до 100% в зависимости от продолжительности страхового стажа, пособие будет предоставлено за весь период до восстановления здоровья. Право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный украинец.

Главным условием для получения компенсации является самоизоляция под контролем или пребывание в специализированных учреждениях здравоохранения.

Срок выдачи листков нетрудоспособности при COVID-19 составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности своему работодателю. На основании него оформляется заявление-расчет, в котором указывается причина больничного – изоляция от COVID-19. Данное заявление направляют в Фонд.

Ранее УНИАН сообщал, что в Фонд соцстрахования компенсирует медицинским работникам 100% утраченного заработка из-за изоляции от COVID-19.

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