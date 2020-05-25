цей матеріал доступний українською

Как получить компенсацию в случае изоляции от COVID-19: разъяснение Фонда соцстрахования

16:47, 25 мая 2020
Страхование
67 0
Спецпроект
Главным условием для получения компенсации является самоизоляция или пребывание в больнице / фото УНИАН

Читайте такжеКабмин одобрил выделение 2,3 миллиарда гривень Фонду соцстрахованияКак разъяснили в Фонде социального страхования Украины (ФССУ), выплаты составят от 50% до 100% в зависимости от продолжительности страхового стажа, пособие будет предоставлено за весь период до восстановления здоровья. Право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный украинец.

Главным условием для получения компенсации является самоизоляция под контролем или пребывание в специализированных учреждениях здравоохранения.

Срок выдачи листков нетрудоспособности при COVID-19 составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности своему работодателю. На основании него оформляется заявление-расчет, в котором указывается причина больничного – изоляция от COVID-19. Данное заявление направляют в Фонд.

Ранее УНИАН сообщал, что в Фонд соцстрахования компенсирует медицинским работникам 100% утраченного заработка из-за изоляции от COVID-19.

Читайте также: 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter