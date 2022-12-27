По словам премьер-министра, механизм социальной поддержки станет более действенным и эффективным, а также адаптированным к реалиям сегодняшнего дня.

Кабинет министров Украины своим решением прекратил деятельность Фонда социального страхования и присоединил его к Пенсионному фонду.

Это произошло в рамках продолжающейся социальной реформы согласно принятому ранее закону. Об этом во время сегодняшнего заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины. Делаем механизм социальной поддержки более действенным и эффективным, адаптированным к реалиям настоящего. Планомерно сокращаем лишние расходы государства", - сказал он.

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Также глава правительства добавил, что в этом году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами.

"Сделали почти невозможное. В сложнейших условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты направили около 800 млрд грн. Осуществили все запланированные на 2022 год повышения. Провели индексацию, в частности впервые проиндексировали военные пенсии", - заявил премьер.

Также он отметил, что реализация инициированной президентом Владимиром Зеленским программы поддержки пенсионеров в возрасте 80+ проходит успешно.

"В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. В общем выплатили пенсий на более 575 млрд грн. Только в декабре перечислено пенсий на 51,4 млрд грн", - сказал он.

Кроме этого, Шмыгаль добавил, что в этом году в Украине была создана система централизованного начисления выплат, что позволило платить пособия, субсидии и льготы людям, которые находились на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом охватили выплатами более 5 миллионов семей.

Объединение Фонда соцстраха и ПФУ - что известно

Как сообщал УНИАН, об объединении Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования впервые зашла речь в Кабмине в 2020 году при утверждении бюджета ПФУ.

21 сентября єтого года Верховная Рада одобрила решение об объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 1 января 2023 года. Авторы документа убеждены, что объединение родственных функций фондов и информатизации системы страхования позволит экономить из страховых средств 2-3 миллиарда гривень в год.

Отмечается, что все пенсионные и страховые выплаты, а также социальные услуги, пострадавшие на производстве и члены их семей сейчас получают от Фонда социального страхования, сохраняются.

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