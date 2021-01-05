Указанная помощь предоставляется Фондом социального страхования Украины трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.

По оперативным итогам 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал 4,9 млрд гривень пособий по беременности и родам. Это почти на 0,4 млрд гривень больше, чем в течение 2019 года. Финансирование осуществляется Фондом в полном объеме.

Об этом говорится на сайте ФССУ.

Как сообщается, указанная помощь предоставляется Фондом социального страхования Украины трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.

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В общих случаях продолжительность отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

Для исчисления размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

Вместе с тем, лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный из двукратного размера минимальной заработной платы.

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Автор: УНИАН