Потери повлекли изменения в законодательство.

В 2021 году Фонд социального страхования Украины (ФССУ) недополучит 745,8 миллиона гривень доли единого взноса.

Читайте такжеФСС объяснил изменения: в список страховых случаев внесли реабилитационное лечениеОб этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Потери повлекли изменения в законодательство относительно освобождения отдельных категорий страхователей от уплаты ЕСВ.

От уплаты взноса были освобождены некоторые предприниматели, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств.

Отмечается, что поступления от единого взноса являются основным источником доходов ФССУ. Они направляются на финансирование материального обеспечения, в том числе больничных и декретных пособий, страховых выплат и медико-социальных услуг, для более 12 миллионов застрахованных лиц и 200 тысяч пострадавших на производстве и их семей.

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Автор: Катерина Шварц