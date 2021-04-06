В 2021 году Фонд социального страхования Украины (ФССУ) недополучит 745,8 миллиона гривень доли единого взноса.
Читайте такжеФСС объяснил изменения: в список страховых случаев внесли реабилитационное лечениеОб этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Потери повлекли изменения в законодательство относительно освобождения отдельных категорий страхователей от уплаты ЕСВ.
От уплаты взноса были освобождены некоторые предприниматели, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств.
Отмечается, что поступления от единого взноса являются основным источником доходов ФССУ. Они направляются на финансирование материального обеспечения, в том числе больничных и декретных пособий, страховых выплат и медико-социальных услуг, для более 12 миллионов застрахованных лиц и 200 тысяч пострадавших на производстве и их семей.
Вас также могут заинтересовать новости
- Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования на 2021 год
- В Украине помощь по беременности и родам будут получать по месту жительства
- Количество дней временной нетрудоспособности украинцев в феврале выросло на 20,6%
- Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram