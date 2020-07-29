Авиакомпания будет выплачивать страховку пассажирам, которые заразились COVID-19 в полете
Emirates стала первой авиакомпанией, которая предлагает бесплатное страхование на лечение от коронавируса, или похоронные расходы в случае смерти от него.
Об этом сообщает BBC.
Уточняется, что в случае обнаружения коронавируса у пассажиров компании после перелета им будет обеспечено медикаментозное лечение, карантин в отеле и даже похоронные расходы в случае смерти.
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В компании сообщают, что такие правила будут действовать до ноября 2020 года. И страхование по расходам, связанным с коронавирусом, будет действовать для каждого пассажира в течение месяца после полета на самолете Emirates.
Подчеркивается, что страхование будет бесплатным для всех пассажиров вне зависимости от класса путешествия, а также будет применяться для всех автоматически, без регистрации.
Напомним, что в прошлом месяце 2020 год был признан «худшим» в финансовом плане Международной ассоциацией транспорта, поскольку люди не путешествовали из-за пандемии коронавируса.
До кризиса в авиакомпании Emirates было 60 000 работников, теперь президент компании допускает вероятность увольнения около 15% персонала.
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