В то же время, страховой рынок Китая станет исключением.

От пандемии COVID-19 в мире больше всего пострадают страховщики на развивающихся рынках.

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Как сообщает «Фориншурер», по оценкам швейцарского перестраховочного общества Swiss Re, страховщики зафиксируют снижение премий на 3,6 процентных пункта в 2020 и 2021 годах.

В то же время, страховой рынок Китая является исключением, со средним ростом премий на 7% в период с 2020 по 2021 год.

Swiss Re ожидает, что смещение глобальных возможностей страхования в страны Азии с формирующимся рынком, особенно в Китай, продолжится. Сила страхового рынка Китая является исключением среди развивающихся рынков.

Недавнее исследование Swiss Re показало, что к апрелю 2020 года более 75% китайских потребителей связались со своими страховщиками, по сравнению с 17% в Австралии, 34% в Сингапуре и 50% в Гонконге. Более половины (59%) китайских потребителей также выразили заинтересованность в приобретении дополнительных страховок.

Ожидается, что Китай и остальные страны Азии с развивающимся рынком будут устойчивыми, в других регионах ожидается глубокая рецессия и ухудшение рынка труда, которые повлияют на спрос на страхование жизни. Это приведет к значительному снижению премий даже в таких крупных странах, как Бразилия, Мексика, Турция и Южная Африка.

В Европе и Центральной Азии ожидается быстрое снижение страховых премий в связи с их близостью к торговой зависимости от Западной Европы, где ожидается слабый рост, а также рецессии в Украине, России и Турции. Ожидается, что Латинская Америка, Ближний Восток и Африка также сократят премии, поскольку экономическая слабость перед вспышкой COVID-19 сочетается с падением цен на сырье и внешних доходов.

Убытки экономики от коронавируса

По оценке профессора Австралийского национального университета Уорвика Маккибина. Мировая экономика может потерять около 35 триллионов долларов до 2025 года в связи с пандемией коронавируса и ее негативным экономическим влиянием.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.

Согласно прогнозу Всемирного банка, мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%, что является рекордным показателем со времен Второй мировой войны.

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Автор: Дмитрий Захаров