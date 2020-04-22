НБУ предложил Нацкомфинуслуг внедрить ряд мер для поддержки страховщиков в условиях карантина

В НБУ отмечают, что текущее регулирование не предусматривает для ряда бизнес-процессов страховых компаний возможность дистанционного документооборота и требует личного присутствия страхователей и клиентов при подписании документов.

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) с рекомендациями и предложениями по поддержке работы страховых компаний в условиях карантина.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, текущее регулирование не предусматривает для ряда бизнес-процессов страховых компаний возможность дистанционного документооборота, а также требует личного присутствия страхователей и клиентов при подписании документов.

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В этой связи, для обеспечения возможности надлежащего выполнения страховыми компаниями карантинных ограничений, а также для минимизации риска для жизни и здоровья работников страховых компаний и их клиентов НБУ предложил Нацкомфинуслуг следующие шаги для обеспечения дистанционной и бесперебойной работы страховщиков:

не применять меры воздействия, в том числе штрафные санкции, к страховым компаниям в связи с переходом на дистанционное ведение бизнеса на период карантина, в том числе при заключении или расторжении договоров, осуществлении выплат, превышении максимального срока выплат и нарушении сроков ответов на запросы; не применять мер воздействия в случае, если страховщик не считает нарушением договора задержку уплаты очередных взносов со стороны страхователя-физического лица.

Кроме того, Нацбанк рекомендовал не применять меры воздействия и санкции к страховым компаниям на время карантина за несвоевременное повышение квалификации для руководителей и главных бухгалтеров страховщиков, а также предоставить страховым компаниям дополнительное время для утверждения и обнародования финансовой отчетности за 2019 год.

"Со своей стороны Национальный банк готов совместно с Нацкомфинуслуг обратиться в Государственную налоговую службу Украины, чтобы на период действия карантина налоговой признавались как оригиналы, так и копии документов, подтверждающие осуществление страховых выплат, страховых возмещений, выкупные суммы и пенсионные выплаты по договорам страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионного вклада и доверительного управления", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацкомфинуслуг сообщила о том, что несмотря на карантин, небанковские финансовые учреждения, в том числе страховые компании, обязаны в полном объеме и неуклонно соблюдать условия выполнения договоров о предоставлении финуслуг в целях защиты прав потребителей.