По 315 гривень за день лечения: в Украине вырос средний размер больничных

За месяц Фонд соцстрахования профинансировал более 2,9 миллиона дней пребывания на больничных на сумму 915,9 миллиона гривень.

Фонд социального страхования сообщает, что средний размер выплат по больничным в Украине в феврале 2020 составлял 315 гривень за каждый день лечения, а это на 19,1% больше, чем в феврале 2019-го.

Читайте такжеМожно ли застраховаться от коронавируса в Украине: что говорят специалистыОб этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Всего за заявлениями-расчетами, которые ведомство получило от работодателей в феврале, Фонд профинансировал более 2,9 миллиона дней пребывания на больничных на сумму 915,9 миллиона гривень. Выплаты получили 266 500 застрахованных лиц.

«По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 гривень за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года», – отметили в Фонде соцстрахования.

Ранее УНИАН сообщал, что Фонд соцстрахования задолжал украинцам более 890 миллионов гривень.