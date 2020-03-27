Фонд соцстрахования задолжал украинцам более 890 миллионов гривень – Денисова

С января текущего года наблюдается тенденция увеличения задолженности.

Фонд социального страхования Украины накопил 892,8 миллиона гривень задолженности по выплатам застрахованным лицам материального обеспечения.

Читайте такжеСтатус пандемии: страховщики объяснили, почему больным коронавирусом не будут покрывать расходыОб этом у себя на странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«На 11 марта оставалась не профинансированной задолженность на материальное обеспечение за период с 21.02.2020 по 10.03.2020 (12 рабочих дней) в размере 760,7 миллиона гривень. В частности, пособие по временной нетрудоспособности – 545,8 миллиона гривень; пособие по беременности и родам – 206,9 миллиона гривень. Просроченная задолженность (2 рабочих дня) – 89,4 миллиона гривень, срочная задолженность (10 рабочих дней) – 671,3 миллиона гривень», – отметила она.

При этом Денисова добавила, что с января текущего года наблюдается тенденция увеличения данной задолженности..

«Однако, директором исполнительной дирекции Фонда не предоставлено обоснованной информации относительно принятия действенных мер, направленных на стабилизацию финансового состояния Фонда и предупреждение дальнейшего роста задолженности по выплатам застрахованным лицам материального обеспечения. В частности отсутствуют обращения с соответствующими предложениями к правлению Фонда, Министерства социальной политики Украины, Кабинета Министров Украины и тому подобное», – сообщила Денисова.

Она отметила, что подготовлен отчет, который направлен директору исполнительной дирекции Фонда с целью устранения выявленных нарушений в месячный срок.

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