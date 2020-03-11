Пострадавшим от шторма Сиара страховщики выплатят 1,1 миллиарда долларов

Сиара свирепствовала в ряде стран Европы в феврале этого года.

Аналитики страхового брокера Aon оценили ущерб от шторма Сиара, который 9 февраля обрушился на Ирландию и Великобританию, а затем переместился на континентальную Европу.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Aon, застрахованные убытки превысит 1,1 млрд долларов, что совпадает с оценкой компании моделирование рисков катастроф AIR Worldwire и Risk Management Solutions (RMS).

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По мнению авторов отчета, большая часть убытков приходится на Германию (примерно 675 млн евро). Общие застрахованные убытки от шторма Сиара оцениваются в 1,9 млрд долларов по более чем 750 тысячам страховых случаев.

«Февраль был метеоактивным месяцем в Европе, поскольку произошло не менее шести штормов, охвативших западную и центральную части континента», - прокомментировали в Aon. В компании также отметили, что шторм Сиара был наиболее разрушительным, от которого пострадали 18 стран.

Напомним, мощный шторм Сиара нанес разрушительное бедствие Северной Европе. Основной удар пришелся на Великобританию. Там вышли из берегов несколько рек, были закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества. В аэропортах отменяют рейсы.