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Из-за шторма в нескольких европейских странах отменили сотни авиарейсов (видео)

15:56, 10 февраля 2020
Новости туризма
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Основной удар пришелся на Великобританию. Там вышли из берегов несколько рек, закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества. В аэропортах отменяют рейсы.

Пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Лондон, из-за штормового ветра развил сверхзвуковую скорость - 1327 километров в час. Перелет поэтому длился всего 4 часа и 56 минут – это абсолютный рекорд скорости на этом маршруте. Обычно такое путешествие занимает более шести часов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В то же время из-за непогоды в Британии, Германии и Нидерландах отменили почти полтысячи рейсов. Западную Европу атаковали сразу два урагана. В Великобритании без света остались более 90 тыс человек. С перебоями ходят поезда и закрыты все порты. Шторм повалил немало деревьев и привел к паводкам.

Даже королева Великобритании Елизавета II отменила запланированные визиты из соображений безопасности.

Штормовые предупреждения также объявили в Бельгии, Франции, Ирландии, Дании и Норвегии. Страны готовятся к приходу шторма Sabine, перекрывая дороги, отменяя культурные и спортивные мероприятия, в частности, матч премьер-лиги.

Синоптики объявили 250 экстренных предупреждений о наводнениях. Также они отмечают, что шторм продлится до 11 февраля, а непогода движется далее - на восток Европы. Там будут бушевать сильный ветер, ливни и грозы. Правительства стран предупредили людей о чрезвычайной ситуации.

Людям советуют не покидать дома, ведь ветер буквально сносит с ног.

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