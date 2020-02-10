Из-за шторма в нескольких европейских странах отменили сотни авиарейсов (видео)

На страны западной Европы обрушился мощный ураган.

Северную Европу накрыл мощный шторм Ciara, который принес разрушительные бедствия.

Основной удар пришелся на Великобританию. Там вышли из берегов несколько рек, закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества. В аэропортах отменяют рейсы.

Пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Лондон, из-за штормового ветра развил сверхзвуковую скорость - 1327 километров в час. Перелет поэтому длился всего 4 часа и 56 минут – это абсолютный рекорд скорости на этом маршруте. Обычно такое путешествие занимает более шести часов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В то же время из-за непогоды в Британии, Германии и Нидерландах отменили почти полтысячи рейсов. Западную Европу атаковали сразу два урагана. В Великобритании без света остались более 90 тыс человек. С перебоями ходят поезда и закрыты все порты. Шторм повалил немало деревьев и привел к паводкам.

Даже королева Великобритании Елизавета II отменила запланированные визиты из соображений безопасности.

Штормовые предупреждения также объявили в Бельгии, Франции, Ирландии, Дании и Норвегии. Страны готовятся к приходу шторма Sabine, перекрывая дороги, отменяя культурные и спортивные мероприятия, в частности, матч премьер-лиги.

Синоптики объявили 250 экстренных предупреждений о наводнениях. Также они отмечают, что шторм продлится до 11 февраля, а непогода движется далее - на восток Европы. Там будут бушевать сильный ветер, ливни и грозы. Правительства стран предупредили людей о чрезвычайной ситуации.

Людям советуют не покидать дома, ведь ветер буквально сносит с ног.