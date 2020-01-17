Регуляторы финансового рынка не ожидают массовых банкротств на страховом рынке из-за «сплита»

Сам по себе «сплит» никаких проблем для рынка не предусматривает.

Регуляторы финансового рынка Украины не ожидают массовых банкротств игроков страхового рынка с введением в действие закона о «сплите» в июле 2020 года.

Об этом заявили представители регуляторов в ходе презентации стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

«Все зависит от рынка. То есть, те, кто нормально работает, думает о завтрашнем дне, нормально резервируются и покрываются, они, я уверен, будут так и далее работать», - заявил член Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг Денис Ястреб.

Он отметил, что сам по себе «сплит» никаких проблем для рынка не предусматривает.

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова согласилась с этим утверждением, называя текущее время максимально подходящим для стремительных изменений.

«Вчера мы говорили с банкирами, а неделю назад – со страховыми компаниями о полноценном возобновлении ипотеки. Сегодня - время для этого в условиях роста реальной заработной платы, макрофинансовой стабильности», - отметила она.

Рожкова подчеркнула, что прозрачный банковский сектор сделал много для того, чтобы и корпоративный сектор стал прозрачнее, и страховые компании уже готовы с этим работать.

В свою очередь, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что участие страховых компаний в системе гарантирования вкладов – это мировая практика, но к это следует подготовиться.

«Сначала надо разобраться и выписать соответствующую нормативно-правовую базу. Но если мы движемся в сторону евродиректив и европейских стандартов, то это нормальная практика», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, Нацбанк с 1 июля 2020 года получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждений, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.