Дело мародеров передали в суд.

В морге Днепра у погибших военных похищали SIM-карты и мобильные телефоны и, получив доступ к их онлайн-банкингу, сняли более полутора миллионов гривень. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что обвиняемые, привлекая работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных.

Отмечается, что среди участников организованной группы был ІТ-шник, который менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу павших воинов.

Видео дня

"В дальнейшем обвиняемые снимали наличные, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета. Всего установлено 20 пострадавших, сумма нанесенного ущерба - более 1,5 млн грн", - сообщают в прокуратуре.

Сейчас все участники группы находятся под стражей.

Прокуроры Левобережной окружной прокуратуры города Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников организованной группы по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Оскорбление погибших военных в Днепре

Как сообщал УНИАН, в июле 2024 года задержаны пятеро мошенников, которые снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр.

Тогда в СБУ отмечали, что к этим кражам был привлечен работник областного бюро судмедэкспертизы, который похищал личные вещи павших воинов на территории морга. среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге.

Мошенники не только снимали деньги с карточек погибших, но и оформляли онлайн-кредиты на них. При этом пытались провести сделки как можно быстрее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов.

Также в СБУ сообщали, что кроме работника бюро судмедэкспертизы в состав банды входил ИТ-специалист, который "взламывал" банковские приложения павших воинов, а также рецидивист, который уже имеет судимость.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карточки, личные вещи и форму погибших военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: