По словам Выговского, оружие не нашли, но полиция полностью отследила, где Зинченко его покупал.

Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, с 2022 года присоединился к определенной группе в Телеграм, которая пропагандирует культ насилия и жестокости.

По его словам, в 2024 году он стал участником еще одной группы в Телеграмм, которая связана с расистской и нацистской организацией.

"Под влиянием той информации, которая публиковалась в тех группах, у него появилось убеждение о национальной дискриминации граждан Украины, которые говорят на русском языке. В связи с тем, что Фарион была языковедом и постоянно выступала против русского языка, это и стало для него мотивом убийства. Есть определенная информация, что к этому причастны спецслужбы РФ, потому что имели место определенные переписки обвиняемого, но мотив такой". - сказал Выговский в интервью Українським Новинам.

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Он рассказал, что оружие не нашли, но полиция полностью отследила, где Зинченко его покупал.

"Если брать доказательную базу, для прокуроров и по моему убеждению - там достаточно доказательств его вины. Они зафиксированы и закреплены. После ознакомления с материалами дела у адвокатов и самого обвиняемого настроение немного изменилось. Но последнее слово за судом", - пояснил глава.

По его словам, у обвиняемого был криптокошелек. Он добавил:

"Это не такие большие деньги, но мы считали, что для реализации убийства он потратил около 20 тыс. гривень".

При этом Зинченко не забрал у Фарион никаких ценностей.

"Могу сказать, что он хорошо подготовился, был осведомлен, читал много литературы, понимал методы конспирации... Скорее всего он сам готовился, но мы не исключаем, что к этому могут причастны россияне", - отметил глава.

Также Выговский рассказал, как юноша себя "спалил".

"Мы пошагово сработали. Оперативные службы и криминальный анализ дали этот результат. Вычислили его манеру походки, выяснили маршруты перемещения и места временного проживания. Технологии позволили все отследить", - добавил он.

Убийство Фарион - последние новости

Фигуранту по делу об убийстве известного общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменена квалификация преступления, материалы направлены в суд. Теперь его подозревают в умышленном убийстве Фарион в связи с выполнением ею общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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