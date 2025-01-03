Также подозреваемый Вячеслав Зинченко рассказал, что шесть раз объявлял голодовку, но это было формально.

Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 марта. Такое решение сегодня принял Шевченковский районный суд Львова в рамках подготовительного заседания по делу, сообщает Суспильне.

Перед началом заседания поступила информация о заминировании здания суда, поэтому всех попросили покинуть помещение. Впоследствии привезли подозреваемого Вячеслава Зинченко. Перед зданием часть присутствующих скандировала "пожизненно", другая - "волю". На заседание прибыли мать подозреваемого и дочь Фарион София Особа.

Зинченко рассказал журналистам, что во время пребывания под стражей он шесть раз объявлял голодовку, но назвал эти действия формальными, потому что, по его словам, больше 36 часов не голодал. Также он продолжает отрицать свою вину в убийстве Фарион.

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Во время заседания прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения для Зинченко в виде содержания под стражей без права на залог, а адвокат подозреваемого настаивал на круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного средства слежения.

Суд принял решение продлить меру пресечения для Зинченко в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток - до 4 марта.

Также дочь Фарион заявила, что получает в соцсетях угрозы в свой адрес и ее двух детей и попросила суд отреагировать на это. Адвокат Зинченко посоветовал ей обратиться с заявлением в полицию, которая должна открыть уголовное производство в отношении угроз убийством и прекратить действия лиц, которые этим занимаются.

София Особа рассказала, что не знает, от кого ей поступают угрозы, но считает, что ее жизни угрожает опасность, сообщают Новости.LIVE Львов.

"Я боюсь за свою жизнь, но, прежде всего, за жизнь своих детей... Пишут: "Пора дочери к маме и Диму (малолетнего сына Софии Особы - УНИАН) не забудьте". Если бы это касалось только меня, я бы выдержала, но эти угрозы касаются моих детей... Все угрозы идут на русском языке", - сказала она журналистам.

Дочь Фарион просит предоставить ей охрану и планирует направить заявление об угрозах в полицию.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля 2024 года во Львове неизвестный выстрелил в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион недалеко от ее дома и скрылся с места происшествия. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным.

26 декабря правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования и передаче обвинительного акта в отношении Зинченко в суд. На основании собранных доказательств действия подозреваемого переквалифицировали. Ему грозит пожизненное заключение.

Зинченко инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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