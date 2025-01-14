Сейчас следователи начали производство за надругательство над государственными символами.

Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента в Киеве с участием несовершеннолетних. Согласно сообщению столичных правоохранителей, следователи также начали уголовное производство по статье 338 Уголовного кодекса Украины - надругательство над государственными символами.

"Речь идет о фото, использованном в видео, где вероятно один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины", - отмечает полиция.

Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службу по делам детей обращения по проверке условий воспитания подростков. На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Видео дня

В полиции напомнили, что также продолжается досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия).

Скандал с мажорами в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в Киеве "мажоры" блокировали движение и слушали песню "Я русский". В частности, в соцсетях был распространен ряд публикаций относительно вызывающего поведения группы несовершеннолетних лиц в центре столицы. Последние слушали русскую музыку, демонстрировали оружие и совершали ряд других провокационных действий. Реагируя на резонанс в сетях полиция сообщила, что устанавливает лиц, фигурирующих на видео.

Позже в полиции заявили, что нашли киевских "мажоров" из скандального видео. "Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет. В ходе обысков дома у двух несовершеннолетних из компании было изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

В полиции уверяют, что участники видео не дети-"мажоры", а их родители не влиятельные. По словам заместителя начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлии Гирдвилис, информация, что родители подростков являются влиятельными лицами, не соответствует действительности.

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