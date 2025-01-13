Один из несовершеннолетних был на испытательном сроке за пение на улице российского гимна.

В полиции рассказали подробности о несовершеннолетних, которые попали в скандал из-за провокационных видео под песню "Я русский" в центре Киева.

Заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона сообщила, что их родители не являются влиятельными людьми, а несовершеннолетние в качестве пассажиров катались на арендованных автомобилях.

По ее словам, информация о том, что родители подростков являются влиятельными лицами, не соответствует действительности.

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"Отец одного из них является бывшим чиновником, который сейчас является пенсионером. Остальные родители - это работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащие. Каких-то там больших состояний, чтобы говорить, что это "мажоры" не имеют подтверждения", - добавила она.

Гирдвилис отметила, что один из фигурантов видео - 17-летний юноша в 2024 году уже фигурировал в скандальном деле, когда он шел по улице Киева и пел российский гимн. По ее словам, тогда работники СБУ установили его личность, он публично приносил извинения, но это ему не помогло - было открыто уголовное производство по статье об оправдании вооруженной агрессии РФ и суд назначил ему год испытательного срока. При этом подчеркнула, что он до сих пор находится под пробационным надзором.

"Если он совершает во время этого какие-то административные или уголовные правонарушения, то суд может пересмотреть свое решение и вынести ему уже более тяжелую квалификацию. Сейчас это и происходит: продолжается досудебное расследование по статье 263 о незаконном хранении оружия", - отмечают в полиции.

Гирдвилис сообщила, что правоохранители во время обысков в жилье двух самых активных участников скандального видео изъяли травматический и пневматический пистолеты. По ее словам, травматический зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего, а пневматический не требует оформления разрешения. При этом добавила, что изъятые патроны отправлены на экспертное исследование и ожидается результат - были ли они боевыми. Она отметила, что на сегодня еще не определено, это именно то оружие, которое фигурировало на скандальных видео, которые подростки выкладывали в соцсетях.

Она рассказала, что тот контент о якобы "богатой" жизни сделан ради развлечений и хайпа чтобы увеличить количество подписчиков в соцсетях.

Гирдвилис отметила, что автомобили подростков не сопровождала полиция. Она отметила:

"Это ложная информация. Подростки ехали за экипажем полиции именно когда они с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов. Но подали это так, якобы их сопровождает полиция. Еще раз подчеркиваю, что это абсолютно не соответствует действительности".

Также прокомментировала эпизод о праздновании дня рождения одного из участников компании в день записи скандального видео. По ее словам, несовершеннолетние арендовали три автомобиля, где водителями были не эти подростки, а работники фирмы, в которой авто заказали. По ее словам, несовершеннолетние не вызывали пробки в центре Киева.

"При выезде с паркомест образовалась такая небольшая пробка, буквально там на минуту - две. И потом автомобили все разъехались. Пробка была образована не этими подростками, а просто разными водителями, которые выезжали от магазина неподалеку", - подчеркнула она.

Скандал с "мажорами" в Киеве

Как сообщал УНИАН, в центре Киева подростки при перекрытом движении шестеро несовершеннолетних снимали во время пробки свои развлечения под русские песни: полиция установила всех участников видео.

Отмечалось, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

В полиции отметили, что после завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.

В соцсетях нашли еще кадры роскошной жизни киевских "мажоров", где они хвастаются оружием, алкоголем и наркотиками.

В первой версии этой истории говорилось о том, что в Киеве компания "мажоров" получила сопровождение полиции и перекрыла движение в центре города, чтобы просто покурить. Также они гоняли по Крещатику, разбрасывая доллары, подрезали машины и не стеснялись включать русскую музыку, включая песню "Я русский", в том числе и при проезде мимо мемориала погибшим воинам.

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