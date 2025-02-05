Пострадавшие военные по делу беглого агробарона Сергея Тарасова рассказали подробности земельной аферы

Самого богатого человека Кировоградщины и владельца агрохолдинга I&U Group Сергея Тарасова объявили в международный розыск. Его подозревают в организации схемы вывода земель из государственной собственности через Главное управление госгеокадастра в Кировоградской области.

Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV".

Кроме Тарасова сообщено о подозрении еще восьми фигурантам, среди которых должностные лица предприятий, подконтрольных Тарасову, один из руководителей госгеокадастра в Кировоградской области, частные нотариусы и их посредники. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением и отмывание имущества полученного преступным путем.

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Иван Морозов, один из пострадавших земельной аферы Тарасова - морпех. С начала полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту нашего государства. Служил в легендарной 35-й бригаде морской пехоты. После многочисленных ранений на фронте - мужчину списали со службы.

"В 24-м году начал заниматься этими бюрократическими вопросами. И пошел оформлять, зная, что мне обязаны выдать, как участнику боевых действий, землю. Написал заявление ну и стал ждать", - рассказывает военный.

Примерно через две недели мужчине позвонили и сообщили, что он, как участник боевых действий, уже якобы получил землю несколько лет назад сразу после чего продал агробизнесмену с Кировоградщины Сергею Тарасову.

"Приехали ко мне правоохранительные органы и говорят, вот, ты в 2018-м году служил, защищал Родину. А я говорю - нет. Я вот, в 22-м году, как началась полномасштабка, пошел защищать Родину. А говорят, что я в 2018-м получил землю и продал какому-то бизнесмену. У меня вообще после услышанного волосы дыбом стали. Я уже в 18-м году, вроде бы служил, был участником АТО и на меня эта земля", - рассказал Иван Морозов.

Иван не единственный, чьи документы подделали и использовали для обогащения. Когда мужчина начал спрашивать среди собратьев - у десятков людей подобная ситуация.

"Но есть в этих делах нечто общее - везде фигурирует Сергей Тарасов. Владелец агрохолдинга I&U Group", - отмечают журналисты. Именно его правоохранители подозревают в организации схемы вывода земель из государственной собственности.

"Во время проведения следственных действий и криминалистических экспертиз, подтверждено завладение земельными участками, оценочная стоимость которых - 9,5 миллионов гривен. Оно происходило путем использования данных физических лиц. Это более 80 человек. Подделка от этих лиц заявлений, что они якобы участники АТО, которые получили свою льготу на собственность земель", - отметил в своем комментарии Вадим Харкевич, заместитель начальника отдела Главного следственного управления Нацполиции.

Это лишь один из эпизодов деятельности преступной группы, дело по которому уже вскоре пойдет в суд. Но самый главный подозреваемый вряд ли на него явится, потому что успел сбежать из Украины и скрывается за границей.

По словам Харкевича, на стадии досудебного расследования в уголовном производстве Тарасов уклонялся от следствия и суда. Были сведения, что он еще в 23-м году покинул территорию Украины. Поэтому производство в отношении него и еще в отношении двух фигурантов выделено в отдельное и остановлено в связи с розыском Тарасова. Он также объявлен в международный розыск. Продолжаются следственные действия.

Сам Сергей Тарасов общения с украинскими журналистами избегает, зато нанял пиарщиков и лоббистов в США, задача которых представить уголовное дело как преследование.

Пока идет следствие - судьба земли пострадавших, среди которых и защитники Украины, остается неизвестной. На время следствия на участки наложен арест.