Расстрел в центре Одессы активиста Демьяна Ганула шокировал всю Украину. Это произошло средь бела дня, в многолюдном месте. Рядом - конечная остановка автобусов нескольких городских маршрутов, вокруг - жилые дома, магазины, кафе. Более того, примерно в трехстах метрах - одно из управлений Нацполиции, в двух кварталах - областное управление СБУ.

Само убийство увидели миллионы людей - запись с уличных видеокамер быстро попала в социальные сети. На "ролике" - Демьян, который неподвижно лежит у дверей магазина. Активист еще жив. Рядом с ним стоят неизвестные мужчина и женщина - видимо, просто прохожие. Убийца размеренным шагом с пистолетом в руках подходит к Демьяну, делает контрольный выстрел в голову и на глазах очевидцев спокойно уходит...

Это выглядит настолько абсурдным, будто постановочный кадр. Однако все оказалось реальным - вой полицейских сирен, перекрытые улицы и автоматчики на каждом углу...

Видео дня

Уже через несколько часов на злоумышленника надели наручники: в соцсетях появилось видео задержания. Немного растерянный мужчина сбивчиво отвечает на вопросы: "Имя? Воинское звание? Оружие?"... По данным следствия, фигурант - 46-летний дезертир, который находится в розыске с конца февраля текущего года. В полиции предполагают: он не вернулся на место службы именно для того, чтобы тщательно подготовить убийство.

У следствия есть несколько версий: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной, общественной деятельностью активиста, причастность российских спецслужб, а также - личная неприязнь.

Стоит признать, что врагов у 31-летнего Ганула было хоть отбавляй. Свою общественную деятельность уроженец Кировоградской области начал в конце 2013-го, в 2014-2016 годах возглавлял в Одессе силовой блок "Правого сектора". Был участником ряда мероприятий, среди которых - "мусорные люстрации", патриотические марши и еще ряд событий, связанных с противостоянием "антимайдану". Среди них - массовые беспорядки 2 мая 2014 года.

После выхода из "Правого сектора" Ганул создал общественную организацию "Уличный фронт". Участвовал в публичных акциях по закрытию наркоточек в Одессе, в протестах против застройки Летнего театра, зеленых зон и побережья Черного моря. Известен как волонтер, экоактивист, зоозащитник, ярый борец с имперской и советской символикой - лично срывал некоторую из них... Он жестко реагировал на антиукраинские настроения, находил "любителей России", обидчиков военных и заставлял извиняться под видеозапись.

В то же время нельзя не признать, что Ганула знают и по другим, не очень утешительным для него "эпизодам". Например, его обвиняли в ксенофобских высказываниях в адрес представителей национальных меньшинств, задерживали в машине с боеприпасами - тогда активист утверждал, что авто - не его. В 2023 году он заявил, что его избили военные из-за претензий относительно "машины для фронта". Сложно сказать, что именно тогда произошло, но дело потихоньку затихло.

В июле прошлого года Ганул писал в соцсетях, что Басманный суд Москвы заочно арестовал его по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Мужчина утверждал, что после ряда акций по защите чести военных ВСУ получает немало угроз, а в интернете, в открытом доступе, оказалась личная информация о его родных.

На различных российских информационных ресурсах объявили награду за его "голову". Тогда общественный деятель обратился в СБУ с просьбой предоставить охрану (через несколько месяцев был задержан заказчик заказного убийства, одной из целей которого был именно Демьян; обвиняемый сейчас в тюрьме и правоохранители утверждают, что больше просьб о защите от Ганула не поступало).

Несколько месяцев назад он стал отцом, и души не чаял в маленькой дочке. На фото, выложенных в Instagram, Демьян на руках со своей крохой. Текст к фото доводит до слез: "Я понимаю, материнство - это не только о любви и нежности, это также об истощении и жертвах. Поэтому поддержка для женщины титанически необходима, она может проявляться в чем угодно, но без нее никак. Рожайте детей, любите своих жен, ходите в украинскую церковь".

Как рассказали УНИАН друзья Ганула, он не был уверен в своей безопасности, а с рождением дочери его беспокойство еще больше усилилось. По словам активистов, зная, что ходит "по лезвию бритвы", Демьян недавно сменил место жительства. Но это, как видим, не помогло. В День украинского добровольца, на проспекте Украинских героев - показательно застрелен активист с ярко выраженной проукраинской позицией. Кто бы ни был заказчиком убийства и какими бы ни были мотивы преступников, они сделали большой подарок врагам Украины.

Лариса Козова