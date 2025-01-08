Назвала Украину 'дном' и восхваляла Россию: украинка поплатилась за скандальный стрим (видео)

Через несколько часов видео стало резонансным, а на пороге дома девушки появились СБУ и Нацполиция.

15-летняя жительница Полтавы Анна Мелашенко во время стрима в Tik-Tok выдала ряд пророссийских заявлений, назвав Украину "дном".

Как сообщают местные СМИ и паблики, в прямом эфире девушка "начала топить" за Россию, отметив, что там "есть будущее". На возмущение комментаторов стримерша реагировала резко.

"Украина - это, бл*дь, дно нах*й, а в России есть хотя бы будущее", - заявила девушка.

Также она заявила, что якобы не мешает украинцам "быть патриотами и разговаривать на украинском", но сама выбирает другое. По словам Анны, она бы выехала за границу, но не позволяют якобы личные обстоятельства, которые она не уточнила.

За несколько часов скандальный стрим "разлетелся" по сети, а к Анне наведались СБУ и Нацполиция. После беседы с правоохранителями и представителями спецслужб девушка записала видео с извинениями. На кадрах она заявила, что "стремится быть патриоткой, как ее мама".

"Очень перед всеми извиняюсь. Я не хотела кого-то задеть и обидеть. Я больше так не буду. Этот прямой эфир был неправильным. Я понимаю, что я сказала плохие слова и больше в жизни такого делать не буду", - сказала Анна.

Другие инциденты с блогерами

Как сообщал УНИАН, ранее украинка, которая живет в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно победит и объяснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки относительно войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

Впоследствии еще одна украинка, которая находится в Ивано-Франковске, заявила, что родиться в Украине - ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем родной.

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