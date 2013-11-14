Большинство людей с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила ведущий научный сотрудник Института эндокринологии и обмена веществ им. Комисаренко АМНУ Любовь Соколова.

По ее словам, в Украине насчитывается более 1 млн 300 тыс. больных с сахарным диабетом.

«У большинства людей, которые болеют сахарным диабетом, диагноз официально не установлен. Поскольку, если мы говорим о диабете 2-го типа, диагноз установить иногда достаточно сложно, для этого необходимо внимание к пациенту и активные действия на предмет скрининга (выявления) у лиц группы риска», - сказала Соколова.

По словам медика, факторами риска развития сахарного диабета является неправильный образ жизни, лишняя масса тела, низкая физическая активность, преклонный возраст, старше 65 лет.

«Если учитывать все эти факторы, реально в Украине насчитывается более 2,5-3 млн людей с сахарным диабетом, однако не у всех он выявлен. Поэтому задача медиков активно выявлять диабет, чтобы мы могли препятствовать развитию серьезных осложнений. В частности, диабетической ретинопатии, поражение почек, высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у этой категории пациентов. При детальном осмотре пациентов мы сможем выявить болезнь на ранней стадии и продлить его жизнь», - сказала Соколова.

По ее словам, на сегодня сахарный диабет по количеству смертей занимает третье место в мире среди неинфекционных болезней, после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В мире – более 360 млн людей, болеющих сахарным диабетом. Согласно эпидемиологическим данным, к 2030 году в мире будет полмиллиарда, страдающих диабетом.