Тернопольщина: в одном из детсадов зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей

Готовится распоряжение о приостановке работы заведения.

В селе Кривое Подволочиского района Тернопольской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада. Читайте такжеНа Буковине - вспышка острой кишечной инфекции среди детей 3-4 лет, которые посещали детсад в Шебутынцах Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в детское инфекционное отделение Тернопольской городской детской больницы госпитализированы трое детей. Начато эпидрасследование в дошкольном учебном заведении в с.Кривое. Также готовится распоряжение о приостановке работы заведения.

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