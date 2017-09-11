Тернопольщина: в одном из детсадов зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей
09:08, 11 сентября 2017Новости регионов
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Готовится распоряжение о приостановке работы заведения.
Госпитализировано трех детей / УНИАН
В селе Кривое Подволочиского района Тернопольской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада.
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Как сообщили в Госпродпотребслужбе, в детское инфекционное отделение Тернопольской городской детской больницы госпитализированы трое детей.
Начато эпидрасследование в дошкольном учебном заведении в с.Кривое.
Также готовится распоряжение о приостановке работы заведения.
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