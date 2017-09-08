На Буковине - вспышка острой кишечной инфекции среди детей 3-4 лет, посещавших детсад в Шебутинцах

15:48, 08 сентября 2017
Новости регионов
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В Сокирянской ЦРБ с признаками острого гастроэнтероколита госпитализированы трое детей.

Фото: УНИАН

В Черновицкой области в с.Шебутинці (Сокирянский район) зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников местного детского сада.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, среди детей трех-четырех лет одной из групп детского сада зарегистрированы 12 случаев пищевого отравления.

В Сокирянскую центральную районную больницу с признаками острого гастроэнтероколита госпитализированы трое детей.

Начат комплекс противоэпидемических мероприятий, проводится эпидемиологическое расследование.

Этиологический фактор, источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки, устанавливаются.

Проведение комплекса профилактических, противоэпидемических мероприятий продолжается.

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Теги: #детское здоровье#отравление в детских садиках