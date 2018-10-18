В Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя девушка
10:18, 18 октября 2018Новости регионов
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По данным медиков, отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти.
Девушка умерла в одной из городских больниц Одессы / фото УНИАН
В Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя жительница Умани.
Как сообщили УНИАН в ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», девушка употребляла в пищу грибы, собранные в лесах Уманского района.
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Отмечается, что отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти.
Накануне девушка умерла в одной из городских больниц Одессы.
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