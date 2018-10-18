В Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя девушка

По данным медиков, отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти.

В Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя жительница Умани. Как сообщили УНИАН в ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», девушка употребляла в пищу грибы, собранные в лесах Уманского района. Читайте такжеПолакомились грибами и теперь в реанимации: на Львовщине отравились трое людей (видео) Отмечается, что отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти. Накануне девушка умерла в одной из городских больниц Одессы. Ранее в Днепре умер 7-летний ребенок, который съел поганку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter