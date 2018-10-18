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В Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя девушка

10:18, 18 октября 2018
Новости регионов
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Девушка умерла в одной из городских больниц Одессы / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», девушка употребляла в пищу грибы, собранные в лесах Уманского района.

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Отмечается, что отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти.

Накануне девушка умерла в одной из городских больниц Одессы.

Ранее в Днепре умер 7-летний ребенок, который съел поганку.

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Теги: #Одесса#отравление