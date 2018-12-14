Появились подробности о смерти девочки от гриппа в Харькове (видео)

Полиция расследует факт смерти ребенка по статье умышленное убийство с пометкой «естественная смерть».

В Харькове 1 декабря умерла заболевшая гриппом 9-летняя девочка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

По словам Черняка, девочка находилась на учете в городской детской клинической больнице №19. Заболела она, по имеющейся информации, 27-28 ноября.

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«Осмотрена она была дома врачом-педиатром, который работает именно в этой больнице. Лечилась дома. 1 декабря состояние ребенка ухудшилось, была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, доехала на место за 10 минут. Девочку доставили в областную клиническую больницу №1. Она была уже, к сожалению, в состоянии клинической смерти, поэтому все реанимационные мероприятия, которые были сделаны не помогли. В 13:50 была констатирована биологическая смерть», - рассказал Черняк.

Он подчеркнул, что судмедэкспертиза выявила у умершей девочки штамм гриппа А (Н3N2). В соответствии с приказом Минздрава, биологический материал для вирусологического исследования доставлен в центр гриппа в Киев.

«Все обстоятельства мы выясним, что и как происходило. Были рекомендации, было определенное лечение. Специалисты разбираются, что послужило причиной ухудшения состояния здоровья ребенка», - отметил он.

Представитель отдела коммуникации полиции Харьковской области сообщил журналистам, что следователь Шевченковского отдела полиции открыл по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой «естественная смерть»).

Как говорится в сюжете ТСН, около недели родители пытались лечить ее дома, самостоятельно. Когда наконец обратились к медикам, было слишком поздно: ребенок умер в карете скорой помощи.

Ранее о смерти девочки от гриппа в Харькове сообщали местные СМИ.