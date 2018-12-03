Выпила половину таблетки от одноклассницы, а потом - обезболивающее: в Одесской области школьница в тяжелом состоянии после отравления

Предварительно установлено, что в школе во время перемены несовершеннолетняя выпила половину таблетки, которую ей дала одноклассница.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области полиция начала проверку по факту отравления неизвестным веществом школьницы, госпитализированной в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Белгород-Днестровский отдел полиции накануне поступило сообщение из городского медицинского учреждения о том, что к ним в бессознательном состоянии доставлена 15-летняя девочка.

«Школьница была доставлена с отравлением неясной этиологии. Для дальнейшего лечения ее в тяжелом состоянии направили в Одессу», - сообщили в главке.

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Предварительно установлено, что в школе во время перемены несовершеннолетняя выпила половину таблетки, которую ей дала одноклассница. Через некоторое время потерпевшей стало плохо, и она выпила несколько таблеток обезболивающего. После очередного урока она зашла в аптеку, где потеряла сознание.

Отмечается, что полицейские изъяли остаток неизвестной таблетки и направили на экспертизу.

По словам заместителя начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александра Леконцева, по результатам исследования будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства.